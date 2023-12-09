Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: Censor.net

Колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін різко відреагував на заклики відправляти на фронт працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він зазначив, що вже зараз в цих установах працює багато військових, які отримали поранення в боях.

Про це Жорін написав на своїй сторінці в Telegram.

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В ТЦК та СП працює багато учасників бойових дій

"Бачу, деякі пишуть про працівників ТЦК, яких в першу чергу треба відправити на фронт. На сьогоднішній день в багатьох військкоматах працюють люди з бойових підрозділів. Які, наприклад, отримали поранення і не можуть далі виконувати бойові задачі. Тому вони мають повне моральне право робити такі речі", — зазначив Жорін.

При цьому військовий зазначив, що не лише працівники ТЦК і СП відповідають за ефективне проведення мобілізації. Значну роль відіграє інформаційна робота, правильна мотивація та реформація системи рекрутингу.

"Але реальність така, що воєнкоми не вирішать питання мобілізації самостійно, і повністю перекладати відповідальність на них абсолютно неправильно. Це комплексна проблема, сюди входить і інформаційна робота та правильна мотивація, і підготовка населення та нова система рекрутингу", — пояснив офіцер.

Наостанок він додав, що, працівники ТЦК і СП, які не мають бойового досвіду, мають його отримати.

Раніше ми розповідали, що до одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.