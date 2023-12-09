Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК
Колишній командир полку особливого призначення "Азов" Максим Жорін різко відреагував на заклики відправляти на фронт працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він зазначив, що вже зараз в цих установах працює багато військових, які отримали поранення в боях.
Про це Жорін написав на своїй сторінці в Telegram.
В ТЦК та СП працює багато учасників бойових дій
"Бачу, деякі пишуть про працівників ТЦК, яких в першу чергу треба відправити на фронт. На сьогоднішній день в багатьох військкоматах працюють люди з бойових підрозділів. Які, наприклад, отримали поранення і не можуть далі виконувати бойові задачі. Тому вони мають повне моральне право робити такі речі", — зазначив Жорін.
При цьому військовий зазначив, що не лише працівники ТЦК і СП відповідають за ефективне проведення мобілізації. Значну роль відіграє інформаційна робота, правильна мотивація та реформація системи рекрутингу.
"Але реальність така, що воєнкоми не вирішать питання мобілізації самостійно, і повністю перекладати відповідальність на них абсолютно неправильно. Це комплексна проблема, сюди входить і інформаційна робота та правильна мотивація, і підготовка населення та нова система рекрутингу", — пояснив офіцер.
Наостанок він додав, що, працівники ТЦК і СП, які не мають бойового досвіду, мають його отримати.
Раніше ми розповідали, що до одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.
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