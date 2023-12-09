Мобілізація в Україні — чи можуть відправити на фронт одразу з ТЦК

Український військовослужбовець на фронті. Фото: novynarnia.com

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово облікових даних. За цим документом необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час.

Та чи треба українцям боятися того, що під час явки до територіального центру особу відправлять на фронт? На це питання відповіла начальниця мобілізаційного відділення Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП підполковниця Оксана Янчак в інтерв'ю телеканалу "ВІТА".

Читайте також:

Так, військова наголосила, перш за все важливо розуміти, що повістка — це не квиток на фронт. До цього військовозобов'язаний має пройти ще багато підготовчих етапів.

"Чомусь люди після вручення, після отримання повістки, не прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це найбільша проблема на сьогодні. Чому у них ці страхи, ми зрозуміти не можемо. Чому нам зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через 2 години вже відправляють на передову. Це все фейк, це неправда", — підкреслила Янчак.

Як відбувається мобілізація в Україні

Представниця ТЦК розповіла, що кожен чоловік, якого збираються мобілізувати до лав ЗСУ, проходить такі етапи:

приходить у ТЦК, де отримує направлення на військово-лікарську комісію;

ВЛК проводить медогляд, який займає до трьох днів, та визначає придатність людини;

повертається у ТЦК, де проходить "бесіду" з працівниками ТЦК та психологічні тести;

військові призначають призовника в той чи інший підрозділ;

прибуває у дату, яка вказана вже у "бойовій повістці";

його разом з іншими мобілізованими доправляють у навчальний центр — в Україні або за кордоном.

"На передову нікого одразу ж не відправляють. Для всіх має пройти навчання", — додала Янчак.

За словами військової, успішність мобілізації залежить від накопичення ресурсу, а для цього необхідний військовий облік.

"Основне завдання мобілізації – це оборона нашої держави, це наш мобілізаційний ресурс, а мобілізаційним ресурсом являються громадяни України чоловічої статі. Дуже багато загиблих. Вони це бачать. Є в людей страх, це розуміє кожен, але ж ми маємо його побороти", – додала вона.

Раніше ми повідомляли, що українців можуть зобов’язати прибути в ТЦК протягом 48 год після отримання повістки.

Нагадаємо, ми писали, в якому місті України найповільніші темпи мобілізації.

Також ми розповідали, чи варто Україні мобілізувати ув'язнених.