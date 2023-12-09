Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК
Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин резко отреагировал на призывы отправлять на фронт работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он отметил, что уже сейчас в этих учреждениях работает много военных, получивших ранения в боях.
Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram.
В ТЦК и СП работают многие участники боевых действий
"Видю, некоторые пишут о работниках ТЦК, которых в первую очередь нужно отправить на фронт. На сегодняшний день во многих военкоматах работают люди из боевых подразделений. Которые, например, получили ранения и не могут дальше выполнять боевые задачи. Поэтому они имеют полное моральное право делать такие вещи", — отметил Жорин.
При этом военный отметил, что не только работники ТЦК и СП отвечают за эффективное проведение мобилизации. Значительную роль играет информационная работа, верная мотивация и реформация системы рекрутинга.
"Но реальность такова, что военкомы не решат вопрос мобилизации самостоятельно и полностью перекладывать ответственность на них абсолютно неправильно. Это комплексная проблема, сюда входит и информационная работа и правильная мотивация, и подготовка населения и новая система рекрутинга" , — пояснил офицер.
Напоследок он добавил, что работники ТЦК и СП, не имеющие боевого опыта, должны его получить.
Ранее мы рассказывали, что один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонян.
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