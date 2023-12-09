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Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

9 декабря 2023 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК
Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: Censor.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший командир полка особого назначения "Азов" Максим Жорин резко отреагировал на призывы отправлять на фронт работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он отметил, что уже сейчас в этих учреждениях работает много военных, получивших ранения в боях.

Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram.

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Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

В ТЦК и СП работают многие участники боевых действий

"Видю, некоторые пишут о работниках ТЦК, которых в первую очередь нужно отправить на фронт. На сегодняшний день во многих военкоматах работают люди из боевых подразделений. Которые, например, получили ранения и не могут дальше выполнять боевые задачи. Поэтому они имеют полное моральное право делать такие вещи", — отметил Жорин.

При этом военный отметил, что не только работники ТЦК и СП отвечают за эффективное проведение мобилизации. Значительную роль играет информационная работа, верная мотивация и реформация системы рекрутинга.

"Но реальность такова, что военкомы не решат вопрос мобилизации самостоятельно и полностью перекладывать ответственность на них абсолютно неправильно. Это комплексная проблема, сюда входит и информационная работа и правильная мотивация, и подготовка населения и новая система рекрутинга" , — пояснил офицер.

Напоследок он добавил, что работники ТЦК и СП, не имеющие боевого опыта, должны его получить.

Ранее мы рассказывали, что один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонян.

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