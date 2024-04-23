Екскомандир "Азову" Жорін розповів про нюанси закону про мобілізацію

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін заявив, що проблеми з людьми в армії є дуже комплексним питанням. На думку військового, починатись все має не з армії, а з цивільного населення.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Треба працювати над мобілізацію всього суспільства

"Працювати треба і інформаційно, і ідеологічно, і репутаційно — формувати правильний образ війська. Займатись тотальною підготовкою населення. Працювати над мобілізацією всього суспільства, в сенсі обʼєднання навколо перемоги", — написав він.

Жорін також заявив, що далі має йти реформа системи рекрутингу.

"А після цього вже йде робота ТЦК та все інше. Ну і звісно, без реформи системи рекрутингу, реформи навчальних центрів та справедливого розподілення людей суттєво покращити ситуацію навряд вийде", — пише військовий.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, раніше Максим Жорін пояснив, чому воювати мають першою чергою молоді.

Коментуючи новий закон про мобілізацію, військовий заявив, що, на його думку, необхідна більша жорсткість у відношенні до ухилянтів, наголошуючи на значенні молодих і мотивованих бійців для ЗСУ.