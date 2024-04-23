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Екскомандир "Азову" Жорін розповів про нюанси закону про мобілізацію

23 квітня 2024 07:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін розповів про нюанси закону про мобілізацію
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін заявив, що проблеми з людьми в армії є дуже комплексним питанням. На думку військового, починатись все має не з армії, а з цивільного населення.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Треба працювати над мобілізацію всього суспільства

"Працювати треба і інформаційно, і ідеологічно, і репутаційно — формувати правильний образ війська. Займатись тотальною підготовкою населення. Працювати над мобілізацією всього суспільства, в сенсі обʼєднання навколо перемоги", — написав він.

Жорін також заявив, що далі має йти реформа системи рекрутингу.

"А після цього вже йде робота ТЦК та все інше. Ну і звісно, без реформи системи рекрутингу, реформи навчальних центрів та справедливого розподілення людей суттєво покращити ситуацію навряд вийде", — пише військовий.

жорін реакція на мобілізацію
Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, раніше Максим Жорін пояснив, чому воювати мають першою чергою молоді. 

Коментуючи новий закон про мобілізацію, військовий заявив, що, на його думку, необхідна більша жорсткість у відношенні до ухилянтів, наголошуючи на значенні молодих і мотивованих бійців для ЗСУ.

Україна
полк "Азов"
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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