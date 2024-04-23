Экс-командир "Азова" Жорин рассказал о нюансах закона о мобилизации

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин заявил, что проблемы с людьми в армии очень комплексный вопрос. По мнению военного, начинаться все должно не с армии, а с гражданского населения.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Нужно работать над мобилизацией всего общества

"Работать надо и информационно, и идеологически, и репутационно — формировать правильный образ войска. Заниматься тотальной подготовкой населения. Работать над мобилизацией всего общества, в смысле объединения вокруг победы", — написал он.

Жорин также заявил, что дальше должна идти реформа системы рекрутинга.

"А после этого уже идет работа ТЦК и все остальное. Ну и, конечно, без реформы системы рекрутинга, реформы учебных центров и справедливого распределения людей существенно улучшить ситуацию вряд ли получится", — пишет военный.

Скриншот поста Жорина

Напомним, ранее Максим Жорин объяснил, почему воевать должны в первую очередь молодые.

Комментируя новый закон о мобилизации, военный заявил, что, по его мнению, необходима большая жесткость по отношению к уклонистам, отмечая значение молодых и мотивированных бойцов для ВСУ.