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Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

12 квітня 2024 07:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Екскомандир полку АЗОВ вважає, що закон про мобілізацію мав бути більш жорстким
Екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що на його думку необхідна більша жорсткость у відношенні до ухилянців. Також військовий акцентує увагу на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.

Про це Екскомандир полку АЗОВ Максим Жорін написав в Telegram.

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"Коротко по ухваленому закону — на мою думку, він мав бути більш жорстким. В частині відповідальності ухилянтів особливо, бо зараз не бачу там дієвих норм взагалі," — зазначив Жорін.

Екскомандир також згадав раніше прийнятий закон про зниження призовного віку до 25 років і висловив думку, що було б адекватно знизити його ще більше, оскільки армія потребує молодих та здорових людей.

"На своєму власному прикладі, на прикладі бійців нашої Третьої штурмової, можу сказати, що молоді люди воюють з іншою енергією. Плюс, вони вже виросли в інший час, на інших прикладах і мають мотивацію," — пояснив Максим Жорін.

Військовий іронічно також вказав на "завзятість", з якою працювали народні депутати при його прийнятті.

"Добре, що прийняли хоч щось," — підсумував Максим Жорін.

Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію - фото 1
Скриншот допису Максима Жоріна

Також відреагував на ухвалений закон про мобілізацію і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, за що проголосували 283 нардепи. 

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію, оскільки відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі.

ЗСУ
полк "Азов"
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
військовозобов'язані

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