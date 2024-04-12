Екскомандир полку АЗОВ вважає, що закон про мобілізацію мав бути більш жорстким

Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію
Коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що на його думку необхідна більша жорсткость у відношенні до ухилянців. Також військовий акцентує увагу на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.
Про це Екскомандир полку АЗОВ Максим Жорін написав в Telegram.
Новий закон про мобілізацію
"Коротко по ухваленому закону — на мою думку, він мав бути більш жорстким. В частині відповідальності ухилянтів особливо, бо зараз не бачу там дієвих норм взагалі," — зазначив Жорін.
Екскомандир також згадав раніше прийнятий закон про зниження призовного віку до 25 років і висловив думку, що було б адекватно знизити його ще більше, оскільки армія потребує молодих та здорових людей.
"На своєму власному прикладі, на прикладі бійців нашої Третьої штурмової, можу сказати, що молоді люди воюють з іншою енергією. Плюс, вони вже виросли в інший час, на інших прикладах і мають мотивацію," — пояснив Максим Жорін.
Військовий іронічно також вказав на "завзятість", з якою працювали народні депутати при його прийнятті.
"Добре, що прийняли хоч щось," — підсумував Максим Жорін.
Також відреагував на ухвалений закон про мобілізацію і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, за що проголосували 283 нардепи.
Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію, оскільки відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі.
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