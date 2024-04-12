Екскомандир полку АЗОВ вважає, що закон про мобілізацію мав бути більш жорстким

Екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що на його думку необхідна більша жорсткость у відношенні до ухилянців. Також військовий акцентує увагу на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.

Про це Екскомандир полку АЗОВ Максим Жорін написав в Telegram.

Читайте також:

Новий закон про мобілізацію

"Коротко по ухваленому закону — на мою думку, він мав бути більш жорстким. В частині відповідальності ухилянтів особливо, бо зараз не бачу там дієвих норм взагалі," — зазначив Жорін.

Екскомандир також згадав раніше прийнятий закон про зниження призовного віку до 25 років і висловив думку, що було б адекватно знизити його ще більше, оскільки армія потребує молодих та здорових людей.

"На своєму власному прикладі, на прикладі бійців нашої Третьої штурмової, можу сказати, що молоді люди воюють з іншою енергією. Плюс, вони вже виросли в інший час, на інших прикладах і мають мотивацію," — пояснив Максим Жорін.

Військовий іронічно також вказав на "завзятість", з якою працювали народні депутати при його прийнятті.

"Добре, що прийняли хоч щось," — підсумував Максим Жорін.

Скриншот допису Максима Жоріна

Також відреагував на ухвалений закон про мобілізацію і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що будь-яка людина мобілізаційного віку, яка порушувала правила мобілізації, була ухилянтом і порушує чинне законодавство.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, за що проголосували 283 нардепи.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військові, які пройшли полон, відтепер мають право на демобілізацію, оскільки відповідна норма передбачена в мобілізаційному законі.