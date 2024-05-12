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Екскомандир Азову Жорін розповів про слабкі місця Росії на фронті

12 травня 2024 04:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Екскомандир Азову розповів про слабкі місця Росії на фронті
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Ракет і керованих авіабомб (КАБ) у Росії ще багато, і вона продовжує гонку цього озброєння. Натомість з броньованою технікою у Кремля очевидні проблеми.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Непереможність РФ — елемент ворожої пропаганди

Жорін пише, що непереможність Росії — це міф, який підтримує пропаганда.

"Ракети і КАБи — цього у ворога справді неймовірно багато, вони зробили тут пріоритет і розвивають та вдосконалюють цей напрямок. А, наприклад, що стосується броньованої техніки, танків — вони не можуть відновити ту кількість, що знищується на лінії фронту. Людського ресурсу у них багато, проте зеки, дальні регіони вже закінчуються", — наголошує військовий.

Жорін про слабкі місця Росії
Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Ворога не можна недооцінювати, вважає Жорін. З іншого боку, варто пам'ятати: непереможних ворогів немає.

Нагадаємо, за словами Жоріна, на передовій — загрозлива ситуація для України. На початку повномасштабного вторгнення українські військові боролися з окупантами, в яких були проблеми з особовим складом і технічним забезеченням. За два роки війни ворог став професійнішим. 

Раніше екскомандир "Азову" заявив, що український фронт тримається на піхоті. Саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу.

війна
російські війська
мобілізація
Максим Жорін

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