Екскомандир Азову розповів про слабкі місця Росії на фронті

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Ракет і керованих авіабомб (КАБ) у Росії ще багато, і вона продовжує гонку цього озброєння. Натомість з броньованою технікою у Кремля очевидні проблеми.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Непереможність РФ — елемент ворожої пропаганди

Жорін пише, що непереможність Росії — це міф, який підтримує пропаганда.

"Ракети і КАБи — цього у ворога справді неймовірно багато, вони зробили тут пріоритет і розвивають та вдосконалюють цей напрямок. А, наприклад, що стосується броньованої техніки, танків — вони не можуть відновити ту кількість, що знищується на лінії фронту. Людського ресурсу у них багато, проте зеки, дальні регіони вже закінчуються", — наголошує військовий.

Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Ворога не можна недооцінювати, вважає Жорін. З іншого боку, варто пам'ятати: непереможних ворогів немає.

Нагадаємо, за словами Жоріна, на передовій — загрозлива ситуація для України. На початку повномасштабного вторгнення українські військові боролися з окупантами, в яких були проблеми з особовим складом і технічним забезеченням. За два роки війни ворог став професійнішим.

Раніше екскомандир "Азову" заявив, що український фронт тримається на піхоті. Саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу.