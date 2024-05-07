Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт arrow

Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт

7 травня 2024 07:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт
Максим Жорин. Фото: nv.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Український фронт тримається на піхоті. Саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу.

Про це в понеділок, 6 травня, заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Читайте також:

Що каже ексголова "Азов" про роль піхоти на фронті

Військовий зазначив, що території звільняють не дрони, бронетехніка чи авіації, а люди.

"Можна багато обговорювати нові технології, але без піхоти не буде нічого. Саме на піхоті тримається фронт, саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу", — зазначив він.

Також Жорін додав, що пишається піхотинцями Третьої штурмової, які майже завжди знаходяться в нерівних умовах із ворогом, однак гідно дають відсіч, роблячи просто неймовірні речі.

Нагадаємо, нещодавно екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що воювати в Україні будуть не всі, однак кожен має бути готовим до мобілізації.

Раніше заступник командира 3 ОШБр закликав спецслужби зайнятися блогерами та адвокатами, які зривають мобілізацію, пояснюючи ухилянтам, як уникнути призову.

Також ми писали, що Максим Жорін дав пораду чоловікам, які бояться мобілізації, змінити стать. Таким чином, за його словами, вдасться вирішити одразу кілька проблем: не треба буде йти на фронт і називатися чоловіком, крім того, може ще й пощастить виїхати за кордон як представник ЛГБТ.

полк "Азов"
мобілізація
фронт
Максим Жорін
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень