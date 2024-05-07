Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт

Максим Жорин. Фото: nv.ua

Український фронт тримається на піхоті. Саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу.

Про це в понеділок, 6 травня, заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Військовий зазначив, що території звільняють не дрони, бронетехніка чи авіації, а люди.

"Можна багато обговорювати нові технології, але без піхоти не буде нічого. Саме на піхоті тримається фронт, саме піхота щодня вивозить на собі найважчу роботу", — зазначив він.

Також Жорін додав, що пишається піхотинцями Третьої штурмової, які майже завжди знаходяться в нерівних умовах із ворогом, однак гідно дають відсіч, роблячи просто неймовірні речі.

Нагадаємо, нещодавно екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що воювати в Україні будуть не всі, однак кожен має бути готовим до мобілізації.

Раніше заступник командира 3 ОШБр закликав спецслужби зайнятися блогерами та адвокатами, які зривають мобілізацію, пояснюючи ухилянтам, як уникнути призову.

Також ми писали, що Максим Жорін дав пораду чоловікам, які бояться мобілізації, змінити стать. Таким чином, за його словами, вдасться вирішити одразу кілька проблем: не треба буде йти на фронт і називатися чоловіком, крім того, може ще й пощастить виїхати за кордон як представник ЛГБТ.