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Экс-командир Азова Жорин рассказал о слабых местах России на фронте

12 мая 2024 04:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Экскомандир Азову рассказал о слабых местах России на фронте
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ракет и управляемых авиабомб (КАБ) у России еще много, и она продолжает гонку этого вооружения. Но с бронированной техникой у Кремля явные проблемы.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Непобедимость РФ — элемент вражеской пропаганды

Жорин пишет, что непобедимость России — это миф, который поддерживает пропаганда.

"Ракеты и КАБы — этого у врага действительно невероятно много, они сделали здесь приоритет и развивают и совершенствуют это направление. А, например, что касается бронированной техники, танков — они не могут восстановить то количество, которое уничтожается на линии фронта. Человеческого ресурса у них много, однако зеки, дальние регионы уже заканчиваются", — отмечает военный.

Жорин о слабых местах России
Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Врага нельзя недооценивать, считает Жорин. С другой стороны, следует помнить: непобедимых врагов нет.

Напомним, по словам Жорина, на передовой — угрожающая ситуация для Украины. В начале полномасштабного вторжения украинские военные боролись с оккупантами, у которых были проблемы с личным составом и техническим обеспечением. За два года войны враг стал более профессиональным.

Ранее экскомандир "Азова" заявил, что украинский фронт держится на пехоте. Именно пехота каждый день вывозит на себе тяжелую работу.

война
российские войска
мобилизация
Максим Жорин

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