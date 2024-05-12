Экскомандир Азову рассказал о слабых местах России на фронте

Экс-командир Азова Жорин рассказал о слабых местах России на фронте
Ракет и управляемых авиабомб (КАБ) у России еще много, и она продолжает гонку этого вооружения. Но с бронированной техникой у Кремля явные проблемы.
Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.
Непобедимость РФ — элемент вражеской пропаганды
Жорин пишет, что непобедимость России — это миф, который поддерживает пропаганда.
"Ракеты и КАБы — этого у врага действительно невероятно много, они сделали здесь приоритет и развивают и совершенствуют это направление. А, например, что касается бронированной техники, танков — они не могут восстановить то количество, которое уничтожается на линии фронта. Человеческого ресурса у них много, однако зеки, дальние регионы уже заканчиваются", — отмечает военный.
Врага нельзя недооценивать, считает Жорин. С другой стороны, следует помнить: непобедимых врагов нет.
Напомним, по словам Жорина, на передовой — угрожающая ситуация для Украины. В начале полномасштабного вторжения украинские военные боролись с оккупантами, у которых были проблемы с личным составом и техническим обеспечением. За два года войны враг стал более профессиональным.
Ранее экскомандир "Азова" заявил, что украинский фронт держится на пехоте. Именно пехота каждый день вывозит на себе тяжелую работу.
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