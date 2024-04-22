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Екскомандир "Азову" Жорін вказав, із чого повинна починатися мобілізація

22 квітня 2024 04:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін вказав, із чого повинна починатися мобілізація
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир "Азову", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін вважає, що закон про мобілізацію є "достатньо м'яким і не зовсім комплексним". За його словами, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільних українців, також слід працювати з образом війська та армії в населення.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю Radio NV, оприлюдненому в четвер, 18 квітня.

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"Якщо говорити про закон про мобілізацію, я, чесно кажучи, вважаю, що це позитивні кроки, у правильному напрямку. Але питання далі буде в тому, наскільки все ж таки це буде реалізовуватись. Моя особиста думка: все одно він є достатньо м’яким у плані відповідальності, і є не зовсім комплексним", — зазначив майор ЗСУ.

Він наголосив, що першим кроком мобілізація є підготовка цивільних.

"Ми маємо говорити про облік, про нормальну, адекватну підготовку в навчальних центрах, і про справедливий розподіл і збір людей. Тому це досить великий комплекс, над яким доведеться провести дуже багато роботи, і не лише головкому", — пояснив Жорін.

Потрібно працювати з образом української армії в суспільства

На його думку, потрібно провести ефективну інформаційну та репутаційну роботу з образом війська та армії, оскільки, наразі це теж є проблемою.

"Плюс у нас є власний досвід рекрутингу, який теж уже можна, я думаю, в нас потроху переймати. Деякі бригади це вже роблять. Сьогодні не лише ми маємо свої власні рекрутингові центри, сьогодні є ще й інші бригади, які цим займаються. Можливо, не в такому об'ємі і не з таким результатом, але тим не менше. Бригади проявляють ініціативу і працюють над цим, у них ці процеси запущені. Те ж можна адаптувати і масштабувати до рівня армії та війська", — додав Жорін.

Нагадаємо, що екскомандир "Азову" пояснив, чому захищати Україну повинна першочергово молодь. До того ж за його словами, важливо перемогти ворога саме зараз, бо в країни не буде майбутнього.

Також ми писали, що Жорін висловився про людей, які нападають на працівників ТЦК. Він застеріг українців перед загрозою, яку представляє російська пропагандистська машина.

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Рекрутинг
Максим Жорін

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