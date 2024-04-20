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Екскомандир "Азову" Жорін висловився про людей, які нападають на працівників ТЦК

20 квітня 2024 19:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін висловився про людей, які нападають на працівників ТЦК
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: dialog.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Екскомандир полку спеціального призначення "Азов" Максим Жорін застеріг українців перед загрозою, яку представляє російська пропагандистська машина. Зокрема, він закликав більш активно протидіяти людям, які шкодять роботі працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram в суботу, 20 квітня.

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"Русаки дуже сильно активізували свою агентурну роботу. Заливаються величезні суми, купується зброя, люди — причому по всій країні", — заявив Жорін.

Військовий також додав, що росіяни активно вербують диверсантів як за гроші, так і так званих "ідейних". Використовують також інформаційне поле для максимальної дестабілізації ситуації. 

"З подіями на фронті все це складає єдиний комплекс "гібридної війни", яку веде проти нас Росія", — зазначив Жорін.

Він додав, що на фоні цього його дуже обурюють непоодинокі випадки "акцій" проти представників ТЦК з боку жінок, які бʼють вікна в автомобілях, нападають на військових тощо.

"Розбиратись з ними просто "бесідами" — точно не те, що буде ефективним. В країні надто загрозлива ситуація зараз, аби дозволяти подібні речі", — вважає Жорін.

Раніше ми розповідали, що поблизу села Чорногузи Чернівецької області під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб працівника ТЦК було заблоковано, а йому самому погрожували фізичною розправою. Внаслідок цього військовий був змушений відкрити вогонь.

Нагадаємо, що на Закарпатті жінки побили військових ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.

Україна
пропаганда
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
Максим Жорін

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