Екскомандир "Азову" Жорін висловився про людей, які нападають на працівників ТЦК

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Екскомандир полку спеціального призначення "Азов" Максим Жорін застеріг українців перед загрозою, яку представляє російська пропагандистська машина. Зокрема, він закликав більш активно протидіяти людям, які шкодять роботі працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram в суботу, 20 квітня.

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"Русаки дуже сильно активізували свою агентурну роботу. Заливаються величезні суми, купується зброя, люди — причому по всій країні", — заявив Жорін.

Військовий також додав, що росіяни активно вербують диверсантів як за гроші, так і так званих "ідейних". Використовують також інформаційне поле для максимальної дестабілізації ситуації.

"З подіями на фронті все це складає єдиний комплекс "гібридної війни", яку веде проти нас Росія", — зазначив Жорін.

Він додав, що на фоні цього його дуже обурюють непоодинокі випадки "акцій" проти представників ТЦК з боку жінок, які бʼють вікна в автомобілях, нападають на військових тощо.

"Розбиратись з ними просто "бесідами" — точно не те, що буде ефективним. В країні надто загрозлива ситуація зараз, аби дозволяти подібні речі", — вважає Жорін.

Раніше ми розповідали, що поблизу села Чорногузи Чернівецької області під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб працівника ТЦК було заблоковано, а йому самому погрожували фізичною розправою. Внаслідок цього військовий був змушений відкрити вогонь.

Нагадаємо, що на Закарпатті жінки побили військових ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.