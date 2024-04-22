Экс-командир "Азова" Жорин указал, с чего должна начинаться мобилизация

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Бывший командир "Азова", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин считает, что закон о мобилизации "достаточно мягкий и не совсем комплексный". По его словам, мобилизация должна начинаться с подготовки гражданских украинцев, также следует работать с образом войска и армии у населения.

Об этом Максим Жорин рассказал в интервью Radio NV, обнародованном в четверг, 18 апреля.

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"Если говорить о законе о мобилизации, я, честно говоря, считаю, что это положительные шаги, в правильном направлении. Но вопрос дальше будет в том, насколько все же это будет реализовываться. Мое личное мнение: все равно он достаточно мягок в плане ответственности, и является не совсем комплексным", — отметил майор ВСУ.

Он подчеркнул, что первым шагом мобилизации является подготовка гражданских.

"Мы должны говорить об учете, о нормальной, адекватной подготовке в учебных центрах, и о справедливом распределении и сборе людей. Поэтому это достаточно большой комплекс, над которым придется провести очень много работы, и не только главкому", — пояснил Жорин.

Нужно работать с образом украинской армии в обществе

По его мнению, нужно провести эффективную информационную и репутационную работу с образом войска и армии, поскольку это тоже проблема.

"Плюс у нас есть собственный опыт рекрутинга, который тоже уже можно, я думаю, у нас понемногу перенимать. Некоторые бригады это уже делают. Сегодня не только у нас есть свои собственные рекрутинговые центры, сегодня есть еще и другие бригады, которые этим занимаются. Возможно, не в таком объеме и не с таким результатом, но, тем не менее, Бригады проявляют инициативу и работают над этим, у них эти процессы запущены. То же можно адаптировать и масштабировать к уровню армии и войска", — добавил Жорин.

Напомним, что экс-командир "Азова" объяснил, почему защищать Украину должна в первую очередь молодежь. К тому же, по его словам, важно победить врага именно сейчас, потому что у страны не будет будущего.

Также мы писали, что Жорин высказался о людях, нападающих на работников ТЦК. Он предостерег украинцев перед угрозой, представляемой российской пропагандистской машиной.