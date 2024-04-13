Екскомандир "Азову" Жорін закликав не чекати примусової мобілізації — пропонує альтернативу
Коментуючи новий закон про мобілізацію, ексочільник полку "Азов", заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що не потрібно чекати примусової мобілізації. У кожного є можливість стати добровольцем.
Про це військовий у четвер, 11 квітня, написав у своєму Telegram-каналі.
Що сказав ексочільник "Азову" про добровільну мобілізацію
Жорін запросив всіх охочих до лав Третьої ОШБр.
"Тут буде відбір, якісна підготовка, а головне — повага та єдина велика військова родина. Станьте частиною історії — не тієї, де за ногу в бусік тягнуть, — а історії справжніх звитяг та мужності", — закликав командир бригади чоловіків.
Щоби вступити до лав Третьої ОШбр, потрібно заповнити анкету за посиланням.
Нагадаємо, в українській армії бракує бійців. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Юрія Содоля, російські війська за чисельністю в 7-10 разів більше за наші.
Раніше Максим Жорін заявив, що у відношення до ухилянтів має бути більша жорстокість.
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