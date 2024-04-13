Екскомандир "Азову" Жорін закликав не чекати примусової мобілізації — пропонує альтернативу

Екскомандир "Азову" Максим Жорін з іншими військовими. Фото: azov.org.ua

Коментуючи новий закон про мобілізацію, ексочільник полку "Азов", заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що не потрібно чекати примусової мобілізації. У кожного є можливість стати добровольцем.

Про це військовий у четвер, 11 квітня, написав у своєму Telegram-каналі.

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Жорін запросив всіх охочих до лав Третьої ОШБр.

"Тут буде відбір, якісна підготовка, а головне — повага та єдина велика військова родина. Станьте частиною історії — не тієї, де за ногу в бусік тягнуть, — а історії справжніх звитяг та мужності", — закликав командир бригади чоловіків.

Щоби вступити до лав Третьої ОШбр, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, в українській армії бракує бійців. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Юрія Содоля, російські війська за чисельністю в 7-10 разів більше за наші.

Раніше Максим Жорін заявив, що у відношення до ухилянтів має бути більша жорстокість.