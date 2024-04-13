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Екскомандир "Азову" Жорін закликав не чекати примусової мобілізації — пропонує альтернативу

13 квітня 2024 07:19
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Екскомандир "Азову" Жорін закликав не чекати примусової мобілізації — пропонує альтернативу
Екскомандир "Азову" Максим Жорін з іншими військовими. Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Коментуючи новий закон про мобілізацію, ексочільник полку "Азов", заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін заявив, що не потрібно чекати примусової мобілізації. У кожного є можливість стати добровольцем.

Про це військовий у четвер, 11 квітня, написав у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Жоріна

Що сказав ексочільник "Азову" про добровільну мобілізацію

Жорін запросив всіх охочих до лав Третьої ОШБр.

"Тут буде відбір, якісна підготовка, а головне — повага та єдина велика військова родина. Станьте частиною історії — не тієї, де за ногу в бусік тягнуть, — а історії справжніх звитяг та мужності", — закликав командир бригади чоловіків.

Щоби вступити до лав Третьої ОШбр, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, в українській армії бракує бійців. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Юрія Содоля, російські війська за чисельністю в 7-10 разів більше за наші.

Раніше Максим Жорін заявив, що у відношення до ухилянтів має бути більша жорстокість.

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Максим Жорін

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