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Экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации — предлагает альтернативу

13 апреля 2024 07:19
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации — предлагает альтернативу
Экс-командир "Азова" Максим Жорин с другими военными. Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Комментируя новый закон о мобилизации, экс-глава полка "Азов", заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что не нужно ждать принудительной мобилизации. У каждого есть возможность стать добровольцем.

Об этом военный в четверг, 11 апреля, написал в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Жорина

Что сказал экс-глава "Азова" о добровольной мобилизации

Жорин пригласил всех желающих в ряды Третьей ОШБр.

"Здесь будет отбор, качественная подготовка, а главное уважение и единая большая военная семья. Станьте частью истории не той, где за ногу в бусик тянут, а истории настоящих побед и мужества", — призвал командир бригады мужчин.

Чтобы вступить в ряды Третьей ОШбр, нужно заполнить анкету по ссылке.

Напомним, в украинской армии не хватает бойцов. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля, российские войска по численности в 7-10 раз больше наших.

Ранее Максим Жорин заявил, что в отношении уклонистов должна быть большая жестокость.

война
армия
мобилизация
война в Украине
военнослужащие
Максим Жорин

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