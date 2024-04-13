Экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации — предлагает альтернативу
Комментируя новый закон о мобилизации, экс-глава полка "Азов", заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что не нужно ждать принудительной мобилизации. У каждого есть возможность стать добровольцем.
Об этом военный в четверг, 11 апреля, написал в своем Telegram-канале.
Что сказал экс-глава "Азова" о добровольной мобилизации
Жорин пригласил всех желающих в ряды Третьей ОШБр.
"Здесь будет отбор, качественная подготовка, а главное — уважение и единая большая военная семья. Станьте частью истории — не той, где за ногу в бусик тянут, — а истории настоящих побед и мужества", — призвал командир бригады мужчин.
Чтобы вступить в ряды Третьей ОШбр, нужно заполнить анкету по ссылке.
Напомним, в украинской армии не хватает бойцов. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля, российские войска по численности в 7-10 раз больше наших.
Ранее Максим Жорин заявил, что в отношении уклонистов должна быть большая жестокость.
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