Екскомандир "Азову" Жорін закликав спецслужби зайнятися блогерами, які зривають мобілізацію

Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації мають зайнятися спецслужби. Такі громадяни є небезпечними для країни.

Про це в четвер, 2 травня, в ефірі "Теми з Мосейчук" заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Військовий заявив, що в українців мають бути пріоритети, одним із яких має бути пошук свого майбутнього, а через людей, які за лайки або за гроші стають радниками для зрадників, можна своє майбутнє втратити.

"Гратися з цими блогерами не можна. Притягати до відповідальності їх треба... Я б наказав спецслужбам працювати по них, якби у мене була така можливість. Щоб перестали всі ці відео викладати: поради, як розмовляти з ТЦК, як тікати з ВВК, як переходити кордон. Усе це може мати наслідки, які торкнуться всіх нас", — зазначив Жорін.

Військовий додав, що в нас дуже демократична держава, але демократія — це круто, але не під час війни.

"Співають пісні про ухилянтів... У TikTok інтернет-адвокати зривають мобілізацію. Також у Києві живуть та працюють проросійські блогери, проводять стріми на YouTube — і їх ніхто не відправляє на підвал... Або жорстка цензура в інформаційному просторі, або втратимо державу", — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно екскомандир "Азову" Максим Жорін дав пораду чоловікам, які бояться мобілізації, змінити стать. Таким чином, за його словами, вдасться вирішити одразу кілька проблем: і воювати йти не доведеться, і чоловіком не треба буде називатися, а може ще й пощастить виїхать за кордон як представник ЛГБТ.

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