Экскомандир "Азова" Жорин призвал спецслужбы заняться блогерами, срывающими мобилизацию

Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы. Такие граждане опасны для страны.

Об этом в четверг, 2 мая, в эфире "Темы из Мосейчук" заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Военный заявил, что у украинцев должны быть приоритеты, в частности поиск своего будущего, а из-за людей, которые за лайки или деньги становятся советниками для предателей, можно свое будущее потерять.

"Играть с этими блоггерами нельзя. Привлекать к ответственности их надо... Я бы приказал спецслужбам работать по ним, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как бежать из ВВК, как переходить границу. Все это может иметь последствия, которые коснутся всех нас", — отметил Жорин.

Военный добавил, что у нас очень демократическое государство. Демократия — это круто, но не во время войны.

"Поют песни об уклонистах... В TikTok интернет-адвокаты срывают мобилизацию. Также в Киеве живут и работают пророссийские блоггеры, проводят стримы на YouTube — и их никто не отправляет в подвал... Или жесткая цензура в информационном пространстве, или потеряем государство ", — подытожил он.

Напомним, недавно экс-командир "Азова" Максим Жорин дал совет мужчинам, которые боятся мобилизации, сменить пол. Таким образом, по его словам, удастся решить сразу несколько проблем: и воевать идти не придется, и мужчиной не нужно будет называться, а может еще и повезет уехать за границу как представитель ЛГБТ.

Также мы писали о том, что Жорин перечислил компоненты, необходимые Украине для победы над Россией: несокрушимый характер, более масштабная мобилизация и сплоченность.