Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Новий закон про посилення мобілізації передбачає максимальне залучення придатних чоловіків до військової служби, однак не всі готові ставати на захист України. Деякі чоловіки вдаються до відчайдушних заходів, щоб отримати право на відстрочку.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував у Telegram таку тенденцію та запропонував альтернативу.

Читайте також:

Альтернатива для чоловіків, які бояться мобілізації

Жорін опублікував оголошення з інтернету, в яких чоловіки активно шукають собі багатодітних жінок або з інвалідністю. Таким чином ухилянти хочуть отримати право на відстрочку від мобілізації.

Оголошення чоловіків. Фото: t.me/MaksymZhorin

"У мене є ще один варіант для тих, хто так сильно боїться йти служити — змінити стать, і все стане на свої місця. І воювати не заберуть, і чоловіком не треба буде називати", — наголосив Жорін.

За його словами, таким чоловікам може пощастити емігрувати як представникам ЛГБТ-спільноти.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у квітні під час другого читання Верховна Рада України схвалила законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 283 депутати. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 16 квітня, а 17 квітня його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради України — "Голос України". Отже, закон набуде чинності 18 травня 2024 року.

Раніше ветеран російсько-української війни Євген Дикий зазначив, що не варто розраховувати на поповнення армії громадянами, які не покинули територію країни.