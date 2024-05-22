Экс-глава "Азова" Жорин рассказал, как мотивировать военнообязанных к службе

Максим Жорин. Фото: life.znaj.ua

Украинцы быстро мотивируются, но потом теряют мотивацию. Сейчас наша нация именно на таком этапе, поэтому есть пустые улицы и немного панические настроения.

Об этом во вторник, 21 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Как, по мнению экс-главы "Азова", нужно мотивировать украинцев

Военнослужащий отметил, что с мотивацией можно работать — об этом свидетельствует опыт Третьей штурмовой бригады.

"Абсолютно не мотивированный человек в правильном окружении, при бесспорном авторитете командиров очень быстро получит мотивацию. Когда становишься частью коллектива, понимаешь, что все задачи общие. А этот коллектив становится для тебя семьей, которая всегда поддержит", — подчеркнул Жорин.

Подытоживая, военный призвал мужчин не ждать бусика, а выбирать Третью штурмовую бригаду, где "очень быстро все ловят правильную волну".

Напомним, 18 мая на трассе Киев — Одесса дальнобойщики, протестовавшие против нового закона о мобилизации, частично перекрыли движение для транспорта. Максим Жорин назвал эту забастовку прямой работой врага, на которую нужно реагировать сразу и жестоко.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады рассказал, смогут ли оккупанты захватить Харьков и как летом изменится ситуация на фронте.