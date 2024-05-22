Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Экс-глава "Азова" Жорин рассказал, как мотивировать военнообязанных к службе arrow

Экс-глава "Азова" Жорин рассказал, как мотивировать военнообязанных к службе

22 мая 2024 05:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экс-глава "Азова" Жорин рассказал, как мотивировать военнообязанных к службе
Максим Жорин. Фото: life.znaj.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцы быстро мотивируются, но потом теряют мотивацию. Сейчас наша нация именно на таком этапе, поэтому есть пустые улицы и немного панические настроения.

Об этом во вторник, 21 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Как, по мнению экс-главы "Азова", нужно мотивировать украинцев

Военнослужащий отметил, что с мотивацией можно работать — об этом свидетельствует опыт Третьей штурмовой бригады.

"Абсолютно не мотивированный человек в правильном окружении, при бесспорном авторитете командиров очень быстро получит мотивацию. Когда становишься частью коллектива, понимаешь, что все задачи общие. А этот коллектив становится для тебя семьей, которая всегда поддержит", — подчеркнул Жорин.

Подытоживая, военный призвал мужчин не ждать бусика, а выбирать Третью штурмовую бригаду, где "очень быстро все ловят правильную волну".

Напомним, 18 мая на трассе Киев — Одесса дальнобойщики, протестовавшие против нового закона о мобилизации, частично перекрыли движение для транспорта. Максим Жорин назвал эту забастовку прямой работой врага, на которую нужно реагировать сразу и жестоко.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады рассказал, смогут ли оккупанты захватить Харьков и как летом изменится ситуация на фронте.

мобилизация
война в Украине
военнообязанные
военнослужащие
фронт
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify