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Експерт пояснив, чого не вистачає новому законопроєкту про мобілізацію

1 січня 2024 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чого не вистачає новому законопроєкту про мобілізацію
Проведення мобілізації в Україні. Фото: Телеграф
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні новий закон про мобілізацію має сприяти призову чоловіків. В документі міститься багато обмежувальних аспектів, проте мають бути заохочувальні. 

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "Главреду".

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"Ми бачимо в ньому багато обмежувальних елементів, але також повинні бути і заохочувальні. Ми повинні вивести мобілізацію за дужки репресій, тому що це, врешті-решт, почесний обов'язок захисту країни", — зазначив він.

новий закон про мобілізацію
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Фото: Facebook-сторінка експерта

Мусієнко наголосив, що держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, повинна запропонувати відповідні заохочувальні заходи. Серед яких:

  • соціальний пакет,
  • висока заробітна плата,
  • можливість вибору бригад і місця служби,
  • висококваліфікована підготовка,
  • забезпечення всім необхідним для виживання військових тощо.

Чого найбільше бояться військовозобов'язані в проведенні мобілізації

"Саме це сьогодні і є найбільшим страхом людей, які підпадають під мобілізацію. Вони бояться, що їх не підготують і кинуть у важкі бойові умови", — зауважив експерт.

За його словами, такі питання мають бути зняті, а новий закон має цьому сприяти.

"Мобілізація 400-500 тисяч, якщо і буде, то не одномоментно (тим більше, що головнокомандувач зазначив, що ЗСУ з таким запитом не зверталися). Мобілізувати стільки людей відразу нереально, тому це буде поступовий процес. Не факт, що це буде 400-500 тисяч", — пояснив Мусієнко. 

Нагадаємо, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що збільшувати українську армію потрібно було почати одразу після того, як Путін погодився на масову мобілізацію в Росії.

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