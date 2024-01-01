Эксперт объяснил, чего не хватает новому законопроекту о мобилизации
В Украине новый закон о мобилизации должен способствовать призыву мужчин. В документе содержится много ограничительных аспектов, однако должны быть поощрительные.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "Главреду".
Как должна измениться мобилизация в Украине
"Мы видим в нем много ограничительных элементов, но также должны быть и поощрительные. Мы должны вывести мобилизацию за скобки репрессий, потому что это, в конце концов, почетная обязанность защиты страны", — отметил он.
Мусиенко подчеркнул, что государство кроме санкций за невыполнение мобилизации должно предложить соответствующие поощрительные меры. Среди которых:
- социальный пакет,
- высокая заработная плата,
- возможность выбора бригад и места службы,
- высококвалифицированная подготовка,
- обеспечение всем необходимым для выживания военных и т.п.
Чего больше всего боятся военнообязанные в проведении мобилизации
"Именно это сегодня и является самым большим страхом людей, подлежащих мобилизации. Они боятся, что их не подготовят и бросят в тяжелые боевые условия", — отметил эксперт.
По его словам, такие вопросы должны быть сняты, а новый закон должен этому способствовать.
"Мобилизация 400-500 тысяч, если и будет, то не сиюминутно (тем более, что главнокомандующий отметил, что ВСУ с таким запросом не обращались). Мобилизовать столько людей сразу — нереально, поэтому это будет постепенный процесс. Не факт, что это будет 400-500 тысяч", — объяснил Мусиенко.
Напомним, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что увеличивать украинскую армию нужно было начать сразу после того, как Путин согласился на массовую мобилизацию в России.
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