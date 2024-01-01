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Эксперт объяснил, чего не хватает новому законопроекту о мобилизации

1 января 2024 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эксперт объяснил, чего не хватает новому законопроекту о мобилизации
Проведение мобилизации в Украине. Фото: Телеграф
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине новый закон о мобилизации должен способствовать призыву мужчин. В документе содержится много ограничительных аспектов, однако должны быть поощрительные.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "Главреду".

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"Мы видим в нем много ограничительных элементов, но также должны быть и поощрительные. Мы должны вывести мобилизацию за скобки репрессий, потому что это, в конце концов, почетная обязанность защиты страны", — отметил он.

новый закон о мобилизации
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Фото: Facebook-страница эксперта

Мусиенко подчеркнул, что государство кроме санкций за невыполнение мобилизации должно предложить соответствующие поощрительные меры. Среди которых:

  • социальный пакет,
  • высокая заработная плата,
  • возможность выбора бригад и места службы,
  • высококвалифицированная подготовка,
  • обеспечение всем необходимым для выживания военных и т.п.

Чего больше всего боятся военнообязанные в проведении мобилизации

"Именно это сегодня и является самым большим страхом людей, подлежащих мобилизации. Они боятся, что их не подготовят и бросят в тяжелые боевые условия", — отметил эксперт.

По его словам, такие вопросы должны быть сняты, а новый закон должен этому способствовать.

"Мобилизация 400-500 тысяч, если и будет, то не сиюминутно (тем более, что главнокомандующий отметил, что ВСУ с таким запросом не обращались). Мобилизовать столько людей сразу — нереально, поэтому это будет постепенный процесс. Не факт, что это будет 400-500 тысяч", — объяснил Мусиенко.

Напомним, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что увеличивать украинскую армию нужно было начать сразу после того, как Путин согласился на массовую мобилизацию в России.

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