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Дикий розповів, коли потрібно було провести додаткову мобілізацію

31 грудня 2023 14:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дикий розповів, коли потрібно було провести додаткову мобілізацію
Екскомандир "Айдару" Євген Дикий. Фото: пресцентр УКМЦ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває загальна мобілізація до лав Збройних сил, проте кількості призовників не вистачає, аби перемогти окупантів. Тому збільшувати українську армію потрібно було почати одразу після того, як Путін погодився на масову мобілізацію в Росії.

Про це заявив політичний та військовий аналітик Євген Дикий в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Додаткова мобілізація в Україні

"Цей законопроєкт — це етап із запізненням на понад рік. В реальності наша розмова мала відбутися у вересні минулого року. Річ у тому, що до вересня 2022 року зберігалася інтрига, чи все ж таки Путін піде на масову мобілізацію чи не піде", — сказав він.

За словами Дикого, до масової мобілізації в Росії лишався якийсь шанс вести війну добровольцями, які пішли в першу хвилю на початку вторгнення, проте наразі додаткової мобілізації не уникнути.

"Річ у тому, що тут є деякі базові речі: можна воювати з ворогом значно меншою кількістю особового складу тільки за  умови величезної технологічної переваги. Всім очевидно, що з Росією у нас, м'яко кажучи, не така різниця, ми воюємо в межах одного покоління озброєння", — зазначив військовий.

Тому військовий наголосив, що кількість бійців в ЗСУ має бути хоча б така сама, як у ворога, а в ідеалі — більша.

Нагадаємо, що Дикий заявив, що Міністерство фінансів повинно самостійно знайти джерело фінансування для додаткової мобілізації. Раніше там заявили, що чекають на ідеї щодо пошуку коштів від Генштабу та Міноборони.

Також ми писали, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що наразі очікуються пропозиції від Міноборони та Генштабу щодо фінансування додаткової мобілізації. Там зазначили, що штучно збільшити суму не вийде.

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