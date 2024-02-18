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Експерт пояснив, чому на деяких підприємствах важливо бронювати 90 відсотків працівників

18 лютого 2024 00:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чому на деяких підприємствах важливо бронювати 90 відсотків працівників
Чоловіки працюють на підприємстві. Ілюстративне фото: Андрій Очеретний/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко заявив, що в Україні є підприємства, які потребують не 50% бронювання працівників, а 90%, адже від їхньої роботи залежить технологічний процес. 

Про це він сказав в коментарі для видання "Главком".

Як бронювання працівників впливатиме на економіку країни

Політолог зауважив, що при старому законодавстві у питанні мобілізації були недоліки, які призвели до дефіциту працівників на підприємствах. Тому завдання нового закону — не допустити повторення таких помилок. 

"Зупинка таких підприємств може значно вплинути як на в цілому економіку, так і на місцевий бізнес. Тому підхід має бути менш формальний, як був до цього, і більш адаптивний. У цьому році змінюється стратегія війни, про це оголосив і президент, і прем’єр-міністр. Ми маємо збільшити ВВП в чотири рази, і питання економіки дійсно має виходити чи не на перше місце", — пояснив експерт.

За його словами, саме Україна з власного бюджету фінансує навчання військових, заробітні плати та амуніцію. Тому якщо не буде адаптивного підходу, стан української економіки лише погіршиться, через що обороноздатність кращою не стане. 

Як має проводитися мобілізація в Україні

Буряченко наголосив, що мобілізація в Україні має проводитися у співпраці із запитами місцевих громад та адміністрацій, аби не нашкодити економіці та не зупинити цілі галузі. 

"Питання бронювання мають бути не формальні, а все-таки мати під собою підґрунтя. Люди, які забезпечують критичне виробництво, сільське господарство, мають бути заброньовані. Ці глибоко координаційні речі мають бути пропрацьовані, виходячи із запитів з місць, з підприємств, з громад. Мають бути направлені й опрацьовані військовими адміністраціями та враховані при здійсненні мобілізаційних заходів. Тільки виходячи з таких потреб знизу, має формуватися мобілізаційна політика на місцях. І, звичайно, враховуватися при законодавчих ініціативах", — додав фахівець. 

Нагадаємо, раніше в Мінцифрі назвали категорію людей, яких не будуть бронювати від мобілізації. 

Також в ОП та ініціативній групі ВР запропонували два варіанти економічного бронювання від мобілізації.  

ВВП
військовий призов
військові
економіка
мобілізація
бронювання

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