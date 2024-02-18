Эксперт объяснил, почему на некоторых предприятиях важно бронировать 90 процентов работников

Мужчины работают на предприятии. Иллюстративное фото: Андрей Очеретный/Facebook

Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко заявил, что в Украине есть предприятия, которые нуждаются не в 50% бронировании работников, а в 90%, ведь от их работы зависит технологический процесс.

Об этом он сказал в комментарии для издания "Главком".

Как бронирование работников будет влиять на экономику страны

Политолог отметил, что при старом законодательстве по вопросу мобилизации были недостатки, которые привели к дефициту работников на предприятиях. Поэтому задача нового закона — не допустить повторения таких ошибок.

"Остановка таких предприятий может оказать значительное влияние как на в целом экономику, так и на местный бизнес. Поэтому подход должен быть менее формальный, как был до этого, и более адаптивный. В этом году меняется стратегия войны, об этом объявил и президент, и премьер-министр. Мы должны увеличить ВВП в четыре раза, и вопрос экономики действительно должен выходить чуть ли не на первое место", — объяснил эксперт.

По его словам, именно Украина из собственного бюджета финансирует обучение военных, заработные платы и амуницию. Поэтому если не будет адаптивного подхода, состояние украинской экономики только ухудшится, поэтому обороноспособность лучше не станет.

Как должна проводиться мобилизация в Украине

Буряченко подчеркнул, что мобилизация в Украине должна проводиться в сотрудничестве с запросами местных общин и администраций, чтобы не навредить экономике и остановить целые отрасли.

"Вопросы бронирования должны быть не формальные, а все-таки иметь под собой основания. Люди, которые обеспечивают критическое производство, сельское хозяйство, должны быть забронированы. Эти глубоко координационные вещи должны быть проработаны, исходя из запросов с мест, с предприятий, из общин. Должны быть направлены и проработаны военными администрациями, и учтены при осуществлении мобилизационных мероприятий. Только исходя из таких потребностей снизу, должна формироваться мобилизационная политика на местах. И, конечно, учитываться при законодательных инициативах", — добавил специалист.

Напомним, ранее в Минцифре назвали категорию людей, которых не будут бронировать от мобилизации.

Также в ОП и инициативной группе ВР предложили два варианта экономического бронирования от мобилизации.