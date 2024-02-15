У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

Згідно із законодавством України бронювання від мобілізації не передбачено для підприємців. Бронь не поширюється також і на гіг-контракторів, тому Міністерство оборони України не бачить їх спеціальностей.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив заступник голови Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков.

В Україні не бронюватимуть від мобілізації ФОПів та гіг-контракторів

Борняков зазначив, що українським законодавством не передбачене бронювання для ФОПів і зміни вводитися не будуть. Також заступник міністра зауважив, що це стосується і гіг-контрактників, на яких не поширюється бронювання.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він закінчується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", — наголосив Борняков.

На думку заступника глави Мінцифри, зараз основною проблемою є відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік. Йдеться про спеціалістів в IT-сфері.

"Вони не хочуть іти в ТЦК, і що робити з цим, ніхто не знає. Сьогодні існує, може, і не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобов'язаних", — пояснив посадовець.

Борняков вважає це "дуже важким компромісом", тому що військові вимагали менший відсоток, а Мінцифра — більший.

"Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% — хто ж тоді буде воювати? У військових є на це запит", — зазначив чиновник.

Заступник міністра додав, що інформація про призов 50% чоловіків, у яких немає броні, — це міф, і наразі такі заходи не плануються.

Нагадаємо, в Мінцифрі розповіли про нову ідею бронювання від мобілізації, побудовану на податках. Йдеться про сплату від шести до семи тисяч гривень податків на місяць. Цю ідею міністерство вже передало на розгляд Кабміну.

Додамо, у новій версії законопроєкту про мобілізацію розглядають можливість виключення права на відстрочку для силовиків. Відтак лише 50% особового складу залишається на бронюванні.