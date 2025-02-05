Чому в Україні проблеми з мобілізацією і що робити, пояснив експерт

Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

В Україні серед людей лунають все частіше лунають слова недовіри до ТЦК та СП. Для того, щоб діяльність щодо захисту нашої держави зробити ефективною, необхідно організувати низку очевидних заходів.

Відповідну думку в інтерв'ю Radio NV висловив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, вказавши, що треба робити.

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За словами Селезньова, для того, щоб виправити ситуацію, в країні треба створити низку умов.

"Це створити умови для належної та ефективної підготовки особового складу в навчальних центрах і на полігонах. Це забезпечити якісне екіпірування особового складу. Це забезпечити ефективних командирів, які будуть реалізовувати бойові завдання на полі бою. Ну і звісно фортифікації — особливо в обороні насамперед береже життя наших воїнів", — сказав експерт.

Водночас він додав, що Україна має змогу виконати всі ці завдання. Однак з якоїсь причини більшість з них досі не реалізовується на практиці. Селезньов вважає, що для того, щоб розібратися, чому так, треба досліджувати дії або є бездіяльність посадових осіб. В тому числі, є проблема в українській пропаганді.

"Я думаю, тут треба досліджувати дії або бездіяльність конкретних посадових осіб. Тому що не може бути так, що є проблема, яка зараз нас розриває на шматки, а рішення немає. Можливо, треба пробувати ротацію, призначення на відповідні посади тих посадовців, які будуть здатні організувати цю діяльність. Зокрема, в питаннях інформаційної політики. Бо якщо в українському суспільстві ми все частіше чуємо слова невіри, недовіри, зокрема до частин органів ТЦК і СП, то щось не працює в українській пропаганді, ефективному інформуванні суспільства", — резюмував колишній речник Генштабу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, відстрочка для учителів і педагогів має продовжуватися в ТЦК автоматично. У разі, якщо цього не відбулося, тоді ТЦК повинно повідомити громадянина про необхідність надання підтверджувальних документів.

Також ми повідомляли, що відстрочка від мобілізації надається громадянам, на утриманні у яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей. За словами адвоката Юрія Айвазяна, у деяких випадках ці діти можуть навіть бути йому нерідними.