Почему в Украине проблемы с мобилизацией и что делать, объяснил эксперт

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

В Украине среди людей все чаще звучат слова недоверия к ТЦК и СП. Для того, чтобы деятельность по защите нашего государства сделать эффективной, необходимо организовать ряд очевидных мер.

Соответствующее мнение в интервью Radio NV высказал военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, указав, что нужно делать.

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По словам Селезнева, для того, чтобы исправить ситуацию, в стране надо создать ряд условий.

"Это создать условия для надлежащей и эффективной подготовки личного состава в учебных центрах и на полигонах. Это обеспечить качественную экипировку личного состава. Это обеспечить эффективных командиров, которые будут реализовывать боевые задачи на поле боя. Ну и конечно фортификации — особенно в обороне прежде всего бережет жизнь наших воинов", — сказал эксперт.

В то же время он добавил, что Украина имеет возможность выполнить все эти задачи. Однако по какой-то причине большинство из них до сих пор не реализуется на практике. Селезнев считает, что для того, чтобы разобраться, почему так, надо исследовать действия или бездействие должностных лиц. В том числе, есть проблема в украинской пропаганде.

"Я думаю, здесь надо исследовать действия или бездействие конкретных должностных лиц. Потому что не может быть так, что есть проблема, которая сейчас нас разрывает на куски, а решения нет. Возможно, надо пробовать ротацию, назначение на соответствующие должности тех должностных лиц, которые будут способны организовать эту деятельность. В частности, в вопросах информационной политики. Потому что если в украинском обществе мы все чаще слышим слова неверия, недоверия, в частности к частям органов ТЦК и СП, то что-то не работает в украинской пропаганде, эффективном информировании общества", — резюмировал бывший спикер Генштаба.

Напомним, недавно мы писали, отсрочка для учителей и педагогов должна продлеваться в ТЦК автоматически. В случае, если этого не произошло, ТЦК должно уведомить гражданина о необходимости предоставления подтверждающих документов.

Также мы сообщали, что отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, на удержании у которых находится трое или более несовершеннолетних детей. По словам адвоката Юрия Айвазяна, в некоторых случаях эти дети могут даже быть ему неродными.