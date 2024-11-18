Чому варто розформувати ТЦК, пояснив військовий експерт Іван Ступак

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні продовжується війна та загальна мобілізація. Це означає, що працівники ТЦК і надалі роздають повістки, а також в тих чи інших містах виникають більш резонансні випадки. Проте питання розформування ТЦК стає більш актуальним і цьому є можливість альтернативи.

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав військовий експерт Іван Ступак.

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Як пояснив Іван Ступак, в Україні в існує дві полярні думки щодо розформування ТЦК.

"Перша. Чи втомилися люди від ТЦК і скандалів пов’язаних із ТЦК? Беззаперечно. Нахабно себе ведуть, бусифікація, росіяни активно користуються цими відео, як ТЦКшники у балаклавах, закриваючи своє обличчя, пакують людей", — сказав він.

Експерт додав, що через це у суспільстві існує шалене невдоволення.

Іншим фактором бажання суспільства розформувати ТЦК є гроші. Мова йде хабарі, за які ТЦК не відправляють окремих осіб на службу.

"Та окрема історія — це гроші, які шалено заробляють працівники ТЦК, відмазуючи людей від військової служби. І якщо вийти зараз на вулиці і запитати чоловіків призивного віку, як ви ставитесь до розформування ТЦК, вони скажуть, що це треба робити", — додав Ступак.

Він вважає, що альтернативою ТЦК можуть бути рекрутингові центри. Ба більше, керівники та вищі посадові особи цих центрів можуть обиратися. Водночас експерт наголосив, що цей процес має бути плавним.

"Я до чого веду: не повинно бути таких популістських закликів. Хто буде наступного дня після завершення повноважень ТЦК займатися всіми цими документами? Хто буде відповідати за їхнє збереження, за збереження приміщень, підтримку роботи баз і документів. Це треба робити по-державницьки", — резюмував він.

Нагадаємо, що ідею щодо розформування ТЦК можна частково втілити. Мова йде про створення бригад, які складатимуться з військовослужбовців, які зараз працюють у центрах комплектування. Про це заявила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

Також ми повідомляли, що в українському медіасередовищі зафіксоване значне зростання негативу щодо мобілізації військовозобов'язаних. Крім того, значно зросла емоційність подання матеріалів на цю тему в українських ЗМІ.