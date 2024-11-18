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Эксперт объяснил, почему следует расформировать ТЦК

18 ноября 2024 03:08
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Почему стоит расформировать ТЦК, объяснил военный эксперт Иван Ступак
Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается война и всеобщая мобилизация. Это означает, что работники ТЦК и дальше раздают повестки, а также в тех или иных городах возникают более резонансные случаи. Параллельно вопрос расформирования ТЦК становится более актуальным и при этом есть возможность альтернативы.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал военный эксперт Иван Ступак.

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Как пояснил Иван Ступак, в Украине существует два полярных мнения относительно расформирования ТЦК.

"Первая. Устали ли люди от ТЦК и скандалов связанных с ТЦК? Бесспорно. Нагло себя ведут, бусификация, россияне активно пользуются этими видео, как ТЦКшники в балаклавах, закрывая свое лицо, пакуют людей", — сказал он.

Эксперт добавил, что из-за этого в обществе существует безумное недовольство.

Другим фактором желания общества расформировать ТЦК являются деньги. Речь идет о взятках, за которые ТЦК не отправляют отдельных лиц на службу.

"Да отдельная история — это деньги, которые безумно зарабатывают работники ТЦК, отмазывая людей от военной службы. И если выйти сейчас на улицы и спросить мужчин призывного возраста, как вы относитесь к расформированию ТЦК, они скажут, что это нужно делать", — добавил Ступак.

Он считает, что альтернативой ТЦК могут быть рекрутинговые центры. Более того, руководители и высшие должностные лица этих центров могут избираться. В то же время эксперт подчеркнул, что этот процесс должен быть плавным.

"Я к чему веду: не должно быть таких популистских призывов. Кто будет на следующий день после завершения полномочий ТЦК заниматься всеми этими документами? Кто будет отвечать за их сохранность, за сохранность помещений, поддержку работы баз и документов. Это надо делать по-государственному" , — резюмировал он.

Напомним, что идею о расформировании ТЦК можно частично воплотить. Речь идет о создании бригад, которые будут состоять из военнослужащих, работающих сейчас в центрах комплектования. Об этом заявила председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

Также мы сообщали, что в украинской медиасреде зафиксирован значительный рост негатива по мобилизации военнообязанных. Кроме того, значительно возросла эмоциональность представления материалов по этой теме в украинских СМИ.

взятка мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

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