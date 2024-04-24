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Експерт пояснив, за якої умови заброньовані чоловіки зможуть виїжджати за кордон

24 квітня 2024 11:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Експерт пояснив, за якої умови заброньовані чоловіки зможуть виїжджати за кордон
Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діє воєнний стан, під час якого чоловікам призивного віку не можна виїжджати за кордон. Покинути Україну може тільки певна категорія людей, яка має бронювання від мобілізації. 

Юристка Катерина Аніщенко розповіла, хто та за яких умов може виїжджати за кордон, передають Факти ICTV

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Як заброньовані чоловіки можуть виїхати за кордон

Аніщенко розповіла, що чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон лише з метою відрядження. Однак він повинен повернутися в Україну одразу після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження. 

Окрім цього, з собою обов’язковою потрібно мати:

  • наявність документів, що підтверджують мету відрядження,
  • документи на бронювання та військового квитка.

"Чоловіку при перетині кордону необхідно мати при собі документ, що підтверджує його легітимність перебування за кордоном. А також військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання (або він є студентом), тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації", — пояснює юристка. 

Водночас експертка нагадує, що перетинати кордон може певна категорія студентів, якщо вони їдуть для набуття практики або обміну досвідом терміном до двох місяців з обов’язковим поверненням.

Перетин кордону у цьому разі також відбувається при наявності підтверджувальних документів.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Однак деякі громадяни можуть отримати бронь

Також військовий Кирило Сазонов заявив, що наразі в пріоритеті для бронювання від мобілізації повинні бути люди, які працюють на економіку країни, армію та енергетики. Світло та зв'язок набагато важливіше за музику та фільми. 

кордон
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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