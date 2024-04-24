Эксперт объяснил, при каком условии забронированные мужчины смогут выезжать за границу
В Украине действует военное положение, во время которого мужчинам призывного возраста нельзя уезжать за границу. Покинуть Украину может только определенная категория людей, имеющих бронирование от мобилизации.
Юристка Екатерина Анищенко рассказала, кто и при каких условиях может уезжать за границу, передают Факты ICTV.
Как забронированные мужчины могут уехать за границу
Анищенко рассказала, что мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу только с целью командировки. Однако он должен вернуться в Украину сразу после истечения срока, который прописывается в командировочном приказе.
Кроме этого, с собой обязательно нужно иметь:
- наличие документов, подтверждающих цель командировки,
- документы на бронирование и военный билет.
"Мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за границей. А также военно-учетный документ, в котором будет указано, что мужчина имеет бронирование (или он является студентом), то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации", — объясняет юрист.
В то же время эксперт напоминает, что пересекать границу может определенная категория студентов, если они едут для приобретения практики или обмена опытом сроком до двух месяцев с обязательным возвращением.
Пересечение границы в этом случае также происходит при наличии подтверждающих документов.
Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. Однако некоторые граждане могут получить бронь.
Также военный Кирилл Сазонов заявил, что в приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.
Читайте Новини.LIVE!