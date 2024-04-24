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Эксперт объяснил, при каком условии забронированные мужчины смогут выезжать за границу

24 апреля 2024 11:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Эксперт объяснил, при каком условии забронированные мужчины смогут выезжать за границу
Пограничница проверяет документы на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действует военное положение, во время которого мужчинам призывного возраста нельзя уезжать за границу. Покинуть Украину может только определенная категория людей, имеющих бронирование от мобилизации.

Юристка Екатерина Анищенко рассказала, кто и при каких условиях может уезжать за границу, передают Факты ICTV.

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Как забронированные мужчины могут уехать за границу

Анищенко рассказала, что мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу только с целью командировки. Однако он должен вернуться в Украину сразу после истечения срока, который прописывается в командировочном приказе.

Кроме этого, с собой обязательно нужно иметь:

  • наличие документов, подтверждающих цель командировки,
  • документы на бронирование и военный билет.

"Мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за границей. А также военно-учетный документ, в котором будет указано, что мужчина имеет бронирование (или он является студентом), то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации", — объясняет юрист.

В то же время эксперт напоминает, что пересекать границу может определенная категория студентов, если они едут для приобретения практики или обмена опытом сроком до двух месяцев с обязательным возвращением.

Пересечение границы в этом случае также происходит при наличии подтверждающих документов.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. Однако некоторые граждане могут получить бронь.

Также военный Кирилл Сазонов заявил, что в приоритете для бронирования от мобилизации должны быть люди, работающие на экономику страны, армию и энергетики. Свет и связь гораздо важнее музыки и фильмов.

граница
мобилизация
бронирование
война в Украине

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