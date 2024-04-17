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Чи може отримати бронь особа з оперативного резерву — юрист відповів українцям

17 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть отримати бронь особи з оперативного резерву
Навчальні збори резервістів оперативного резерву. Фото: Оперативне командування "Північ"/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Однак деякі громадяни можуть отримати бронь

Чи може бути заброньована особа з оперативного резерву, пояснив юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult

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За словами правозахисника, відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади та інших державних органах;
  • органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів.

Таким чином, підкреслив юрист, занесення особи до оперативного резерву не є підставою для бронювання чи надання відстрочки від мобілізації.

"Навпаки, за логікою законодавця, такі особи підлягають мобілізації у першу чергу, оскільки мають вищий рівень боєготовності. Тому, перебування в оперативному резерві не є підставою для бронювання від мобілізації", — резюмував Андрій Топчій.

Раніше ми писали, чи матимуть українські журналісти бронь від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, які українські бізнеси отримують бронь від мобілізації.

Також ми інформували, чому важлива бронь від мобілізації для медійників та діячів культури. 

війна
Україна
мобілізація
бронювання
резерв

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