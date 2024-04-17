Мобілізація в Україні — чи можуть отримати бронь особи з оперативного резерву

Навчальні збори резервістів оперативного резерву. Фото: Оперативне командування "Північ"/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Однак деякі громадяни можуть отримати бронь.

Чи може бути заброньована особа з оперативного резерву, пояснив юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

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За словами правозахисника, відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади та інших державних органах;

органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів.

Таким чином, підкреслив юрист, занесення особи до оперативного резерву не є підставою для бронювання чи надання відстрочки від мобілізації.

"Навпаки, за логікою законодавця, такі особи підлягають мобілізації у першу чергу, оскільки мають вищий рівень боєготовності. Тому, перебування в оперативному резерві не є підставою для бронювання від мобілізації", — резюмував Андрій Топчій.

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