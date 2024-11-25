Тарас Загородній розповів, як Україні подолати мобілізаційний потенціал Росії

Російські військові. Фото: росЗМІ

Скільки б Україна не намагалася мобілізувати людей, зокрема жінок, мобілізаційний потенціал Росії все одно значно більший, до того ж ворог має можливість залучати найманців. Щоб нівелювати цю перевагу, необхідна механізація армії і перенесення бойових дій на територію Росії.

Про це у коментарі "Главреду" заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

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Загородній підкреслив, що тільки за таких умов, про що було згадано вище, можна розраховувати на перемогу України в короткостроковій перспективі. Потрібно визначитися зі стратегією війни, оскільки лобове зіткнення з таким противником призведе лише до більших втрат і виснаження ресурсів.

"Це означає, що краще перенавчати людей для роботи над створенням зброї, зокрема ракет. Потрібно залучати до цього процесу жінок, чоловіків і навіть підлітків через технікуми. Створювати масово зброю, дрони, вибухівку і все, що може бити по території Росії. Тільки це здатне призвести до хороших результатів", — сказав Загородній.

Експерт вважає, що Україні необхідно розвивати свій ВПК, зокрема, виробляти нові види зброї, інвестувати в наукові розробки. Або ж зробити так, щоб удари по ворогові завдавалися ще тоді, коли він за 500 кілометрів від лінії фронту.

"Єдиний спосіб нівелювати цю чисельну перевагу — механізація, нові види зброї, інвестиції в наукові розробки. Ці зусилля мають призвести до того, щоб, наприклад, на одного росіянина припадало три дрони, які точно його досягнуть. Або щоб удари завдавалися, поки російські солдати ще на своїй території: людина приходить у казарму за 500 кілометрів від фронту, а туди вже прилітає ракета — і немає ні казарми, ні мобілізованого", — зазначив він.

Резюмуючи, Загородній знову додав, що дискусії про чисельність армії є хибними. За його словами, армія є лише одним з елементів оборони, тоді як основна робота повинна виконуватися в тилу. При цьому він підкреслив, що і з організацією тилу в України теж є серйозні проблеми.

Нагадаємо, що через аварії на теплових мережах у Кривому Розі, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла. Через мобілізацію не вистачає кваліфікованих кадрів і кадровий голод відчули навіть підрядні організації, залучені до ремонтної кампанії.

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