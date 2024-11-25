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Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

25 ноября 2024 07:43
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Тарас Загородний рассказал, как Украине одолеть мобилизационный потенциал России
Российские военные. Фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Сколько бы Украина не пыталась мобилизовать людей, в том числе женщин, мобилизационный потенциал России все равно значительно больше, к тому же, враг имеет возможность привлекать наемников. Чтобы нивелировать это преимущество, необходима механизациия армии и перенос боевых действий на территорию России.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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Загородний подчеркнул, что только при таких условиях, о чем было упомянуто выше, можно рассчитывать на победу Украины в краткосрочной перспективе. Нужно определиться со стратегией войны, поскольку лобовое столкновение с таким противником приведет лишь к большим потерям и истощению ресурсов.

"Это означает, что лучше переучивать людей для работы над созданием оружия, в частности ракет. Нужно привлекать к этому процессу женщин, мужчин и даже подростков через техникумы. Создавать массово оружие, дроны, взрывчатку и все, что может бить по территории России. Только это способно привести к хорошим результатам", — сказал Загородний.

Эксперт считает, что Украине необходимо развивать свой ВПК, в частности, производить новые виды оружия, инвестировать в научные разработки. Либо же сделать так, чтобы удары по врагу наносились еще тогда, когда он за 500 километров от линии фронта.

"Единственный способ нивелировать это численное преимущество — механизация, новые виды оружия, инвестиции в научные разработки. Эти усилия должны привести к тому, чтобы, например, на одного россиянина приходилось три дрона, которые точно его достигнут. Или чтобы удары наносились, пока российские солдаты еще на своей территории: человек приходит в казарму за 500 километров от фронта, а туда уже прилетает ракета — и нет ни казармы, ни мобилизованного", — отметил он.

Резюмируя, Загородний вновь добавил, что дискуссии о численности армии являются ошибочными. По его словам, армия является лишь одним из элементов обороны, тогда как основная работа должна выполняться в тылу. При этом он подчеркнул, что и с организацией тыла у Украины тоже есть серьезные проблемы.

Напомним, что из-за аварий на тепловых сетях в Кривом Роге, которые происходят ежедневно, некоторые потребители города остаются без тепла. Из-за мобилизации не хватает квалифицированных кадров и кадровый голод ощутили даже подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании. 

Также мы рассказывали, как отказаться от мобилизации по системе рекрутинга.

ВСУ Украина Мобилизация в россии мобилизация война в Украине Россия

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