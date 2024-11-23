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Як відмовитись від мобілізації за системою рекрутингу — нюанси

23 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рекрутинг до ЗСУ — чи можна передумати і відмовитись від мобілізації
Центр рекрутингу української армії. Фото: Міноборони України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні працює система рекрутингу, яка дозволяє громадянам України долучитися до лав Збройних сил України за відгуком на вакансію, яка відповідає його навичкам та інтересам. Рішення про мобілізації до війська психологічно складне, тож сумніви це природньо. Чи може людина відмовитись від мобілізації, коли вже подала документи до рекрутингового центру?

Відповідь на це дали на сайті рекрутингової системи LobbyX.

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У відомстві повідомляють, що відмовитись можливо лише у тому випадку, коли безпосередній процес мобілізації  ще не почався. 

"На усіх етапах відбору і навіть після того, як буде ухвалене позитивне рішення щодо вашої кандидатури, — можна відмовитись від мобілізації. Після початку безпосередньо процесу мобілізації відмовитись вже не можна", — йдеться на сайті. 

Як довго розглядають резюме у рекрутингових центрах

Орієнтовний час розгляду заявки відправленого резюме громадянина розглядають близько 2-6 тижнів. Якщо підрозділ зацікавився чиїмось резюме, то тій особі зателефонують за вказаним номером телефону. 

Якщо досвід, вік чи інші дані не відповідатимуть вимогам посади, то особа отримає лист-відмову. У разі, якщо не надійшло жодної відповіді впродовж шести тижнів, то це означає, що резюме не підійшло і кандидатуру відхилили, але це не означає, що особа не буде мобілізована надалі. Йдеться лише про розгляд заявки на вакансію, якою цікавилась особа. 

У рекрутинговій системі LobbyX рекомендують не розраховувати лише на одну вакансію та подавати резюме на всі вакансії, які релевантні досвіду, стану здоровʼя, побажанням людини.

Нагадаємо, у Центрі рекрутингу української армії пояснили чи може громадянин, якому вже дали повістку, звернутися до них та обрати самотужки спеціальність у війську. Також рекрутери та інструктори розповіли як відбувається підготовка громадян, які ніколи не служили в ЗСУ, але виявили бажання долучитися до військ за системою рекрутингу. 

ЗСУ мобілізація вакансії військовозобов'язані Рекрутинг

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