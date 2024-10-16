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Експерт відповів, чи буде мобілізація жінок в Україні

16 жовтня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація жінок в Україні є малоймовірною, вважає аналітик Гетьман
Українська військовослужбовиця. Фото: АрміяInform
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У відсотковому співвідношенні жінок у ЗСУ більше, ніж в інших арміях країн НАТО. Оскільки війна в Україні триває, для поповнення військ потрібні люди, але мобілізація жінок у прямому розумінні цього слова, навіть якщо війна буде ще кілька років — малоймовірна.

Про це у коментарі ТСН заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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"До початку повномасштабного вторгнення, кілька років тому, ми з нашими друзями зі США та Канади рахували, скільки жінок в арміях країн НАТО та в українській. У відсотковому відношенні найбільше жінок у ЗСУ. Найменше — в армії Італії. Мобілізація жінок можлива, але малоймовірна", — сказав він.

Аналітик наголосив, що для того, щоб збільшити кількість військових у Силах оборони України, необхідно попрацювати з ухилянтами, а також з тими, хто має різні відстрочки — тобто бронювання.

"Потрібно з ними розбиратися. Що стосується мобілізації жінок. Якщо говорити про жінок-добровольців, то вони вже там. Мобілізовані жінки можуть бути задіяні у наданні медичної допомоги, веденні документообігу, бути зв'язківцями, можуть бути задіяні у сфері продуктового та речового забезпечення", — зауважив експерт.

Гетьман ще раз наголосив на тому, що в армії є багато посад, які можуть займати жінки. Тому їх не відправлятимуть на "нуль".

"Жінку не спрямують на "нуль", але є багато справ, які жінки можуть виконувати для посилення боєздатності нашої армії" , — резюмував військовий аналітик.

Зазначимо, що журналіст Віталій Портніков вважає інакше. На його думку, мобілізація жінок якраз буде можлива в тому випадку, якщо війна з Росією триватиме кілька років.

Також ми нещодавно писали, що жінки мають право мобілізуватися до Збройних Сил України на добровільній основі. Але є випадки, коли навіть добровільна мобілізація жінок неможлива.

Україна жінки мобілізація війна в Україні Росія жінки на війні

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