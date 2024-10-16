Мобилизация женщин в Украине маловероятна, считает аналитик Гетьман

Украинская военнослужащая. Фото: АрмияInform

В процентном соотношении женщин в ВСУ больше, чем в других армиях стран НАТО. Поскольку война в Украине продолжается, для пополнения войск необходимы люди, но мобилизация женщин в прямом смысле этого слова, даже если война будет еще несколько лет — маловероятна.

Об этом в комментарии ТСН заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

Читайте также:

Что сказал эксперт о мобилизации женщин

"До начала полномасштабного вторжения, несколько лет назад, мы с нашими друзьями из США и Канады считали, сколько женщин в армиях стран НАТО и в украинской. В процентном отношении больше всего женщин в ВСУ. Меньше всего — в армии Италии. Мобилизация женщин возможна, но маловероятна", — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что для того, чтобы увеличить количество военных в Силах обороны Украины, необходимо поработать с уклонистами, а также с теми, кто имеет разные отсрочки, то есть - бронирование.

"Нужно с ними разбираться. Что касается мобилизации женщин. Если говорить о женщинах-добровольцах, то они уже там. Мобилизованные женщины могут быть задействованы в оказании медицинской помощи, ведении документооборота, быть связистками, могут быть задействованы в сфере продуктового и вещевого обеспечения", — отметил эксперт.

Гетьман еще раз акцентировал внимание на том, что в армии есть много должностей, которые могут занимать женщины. Поэтому их не будут отправлять на "ноль".

"Женщину не направят на "ноль", но есть много дел, которые женщины могут выполнять для усиления боеспособности нашей армии", — резюмировал военный аналитик.

Отметим, что журналист Виталий Портников считает иначе. По его мнению, мобилизация женщин как раз будет возможна в том случая, если война с Россией будет длится несколько лет.

Также мы недавно писали, что женщины имеют право мобилизоваться в Вооруженные силы Украины на добровольной основе. Но есть случаи, когда даже добровольная мобилизация женщин невозможна.