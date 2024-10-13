Портников прогнозирует мобилизацию женщин в Украине при продолжении войны

Украинская военнослужащая. Фото: АрмияInform

Журналист Виталий Потников спрогнозировал, когда в Украине будет мобилизация женщин. По его словам, это произойдет, если война с Россией будет продолжаться еще несколько лет.

Об этом Виталий Портников сказал в эфире "Эспрессо".

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Мобилизация женщин в Украине

Портников высказал свое мнение по поводу новых сообщений о том, что работники ТЦК начали проводить проверки на концертах, в ресторанах и торгово-развлекательных центрах по всей Украине.

"Надо понимать, что по развитию войны это все будет более жестким становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, поэтому будет нужна дополнительная мобилизация", — отметил он.

Журналист считает, что в будущем власти будут вынуждены снизить мобилизационный возраст и начать призывать женщин в армию.

"Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продолжится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продолжится пять лет, будут призывать женщин", — сказал Портников.

Он отметил, что в Израиле существует практика призыва женщин в армию, и это происходит из-за большого количества врагов, с которыми страна вынуждена сталкиваться.

"Поэтому людям нужно готовиться психологически, что они не смогут следующие годы комфортно жить в воюющей стране", — добавил журналист.

Напомним, в Верховной Раде отсутствует необходимое количество голосов для принятия решения по экономическому бронированию. Однако утверждать, что эта идея уже потеряла шанс, пока рано.

Также часть военнообязанных граждан может быть мобилизована в ВСУ только с их согласия. Это касается лиц, не достигших 25-летнего возраста, а также тех, кто старше 50 лет и не имеет дефицитной военно-учетной специальности.