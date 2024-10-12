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Експерт відповів, чи можна вирішити проблему мобілізації та демобілізації

12 жовтня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація та демобілізація в Україні — чи можна вирішити проблему
Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Ілюстративне фото: ЗОВА
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два з половиною роки. Однак тим, хто був призваний у 2022 році, не потрібно очікувати демобілізації принаймні ще два роки.

Про це у коментарі UWN заявив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI".

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Чому демобілізацію неможливо провести зараз

За словами експерта, неможливість демобілізації була викликана ситуацією з мобілізаційними заходами восени 2023 та навесні 2024 року. В той час була зруйнована попередня система, але не запроваджена нова. Лакійчук зазначив, що ситуацію з мобілізацією врегулювали лише навесні 2024 року, але півроку було проваллям, яке у свою чергу, матиме серйозні наслідки.

Він вважає, що влада зробила помилку, коли дала військовим надію на демобілізацію навесні 2025 року.

"Я дуже боюся, що навесні 2025 року через пустопорожні обіцянки влади у війську можуть розпочатися некеровані лавиноподібні процеси", — сказав Павло Лакійчук.

Він додав, що ситуацію потрібно міняти. Зокрема, закон про демобілізацію має бути прийнятий і в ньому мають бути прописані конкретні терміни. В іншому ж випадку, результати будуть катастрофічними.

Що робити з мобілізацією

Аналітик підкреслив, що коли влада почала реалізовувати мобілізаційні заходи, перед нею виникла непроста дилема: зробити це правильно чи вигідно. Вибір було зроблено на користь останнього варіанту. Тепер Міністерство оборони та Генеральний штаб змушені складати мобілізаційні плани, виходячи з невизначеності щодо наявних мобілізаційних ресурсів.

Також він додав, що однією з основних проблем армії залишається вікове обмеження для мобілізації. Наразі молодь до 25 років є найпродуктивнішою віковою групою, однак її призов заборонено. Тому Павло Лакійчук наголосив, що в Україні офіцери потрапляють до війська у віці 20-21 років, але їм доводиться керувати людьми, які значно старші за них. Зниження вікового порогу для мобілізації могло б допомогти вирішити декілька проблем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що наразі новий закон про мобілізацію в Україні не передбачає демобілізацію. Проте в законодавстві окреслені певні умови, що можуть стати підставою для звільнення зі служби.

Також ми повідомляли, що демобілізувати колишніх обмежено придатних 18-25 років неможливо до тих пір, поки на їхнє місце не наберуть інших військовозобов'язаних. Проте парламентарі вже розглядають таку можливість.  

ЗСУ Україна мобілізація війна в Україні демобілізація

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