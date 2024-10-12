Мобилизация и демобилизация в Украине — можно ли решить проблему

Воины-связисты, которые воюют на Запорожском направлении. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет. Однако тем, кто был призван в 2022 году, не следует ожидать демобилизации по крайней мере еще два года.

Об этом в комментарии UWN заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

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Почему демобилизацию невозможно провести сейчас

По словам эксперта, невозможность демобилизации была вызвана ситуацией с мобилизационными мерами осенью 2023 и весной 2024 года. В то время была разрушена предыдущая система, но не была введена новая. Лакийчук отметил, что ситуацию с мобилизацией урегулировали лишь весной 2024 года, но полгода было пропастью, которая в свою очередь будет иметь серьезные последствия.

Он считает, что власти совершили ошибку, когда дали военным надежду на демобилизацию весной 2025 года.

"Я очень боюсь, что весной 2025 года из-за пустых обещаний власти в войсках могут начаться неуправляемые лавинообразные процессы", — сказал Павел Лакийчук.

Он добавил, что ситуацию нужно менять. В частности, закон о демобилизации должен быть принят, и в нем должны быть прописаны конкретные сроки. В противном же случае, результаты будут катастрофическими.

Что делать с мобилизацией

Аналитик подчеркнул, что когда власти начали реализовывать мобилизационные мероприятия, перед ними возникла непростая дилемма: сделать это правильно или выгодно. Выбор был сделан в пользу последнего варианта. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб вынуждены составлять мобилизационные планы, исходя из неопределенности по имеющимся мобилизационным ресурсам.

Также он добавил, что одной из основных проблем армии остается возрастное ограничение мобилизации. В настоящее время молодежь до 25 лет является самой продуктивной возрастной группой, однако ее призыв запрещен. Поэтому Павел Лакийчук подчеркнул, что в Украине офицеры попадают в армию в возрасте 20-21 лет, но им приходится руководить людьми, которые значительно старше их. Понижение возрастного порога для мобилизации могло бы помочь решить несколько проблем.

Напомним, недавно мы писали, что новый закон о мобилизации в Украине не предусматривает демобилизацию. Однако в законодательстве очерчены определенные условия, которые могут стать основанием для увольнения со службы.

Также мы сообщали, что демобилизовать прежних ограниченно годных 18-25 лет невозможно до тех пор, пока на их место не наберут других военнообязанных. Однако парламентарии уже рассматривают такую возможность.