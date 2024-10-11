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Чи дозволять військовим віком 18-25 років демобілізуватися — рішення влади

11 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Демобілізація в Україні 2024 — чи звільнять зі служби військових 18-25 років
47-ма окрема механізована бригада. Фото: 47-ма бригада "Маґура"/Telegram
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Нещодавно в Україні було ухвалено закон, відповідно до якого чоловіків віком від 18 до 25 років не можуть мобілізувати. Відповідно, через це нововведення постало питання — чи можуть розраховувати на демобілізацію бійці до 25 років, яких призвали на військову службу до ухвалення закону.

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З цього приводу висловилися представники влади. Що чекає на військових від 18 до 25 років, розповідаємо далі у матеріалі. 

Так, як висловився народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі LB.ua, наразі демобілізація військових цього віку, які вже служать, не планується

Таке рішення було ухвалене на закритому засіданні Міноборони та Генштабу. Нардеп підкреслив, воно пов'язане з тим, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні. Чернєв додав, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді це питання буде розглядатися знову. 

 

Своєю чергою, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 10 жовтня повідомив, що демобілізація військових від 18 до 25 років може стати причиною обвалу на окремих ділянках фронту.

"Бо просто демобілізація — це обвал окремих ділянок українського фронту. І ми не хочемо, щоб на цих популістичних рішеннях хтось піарився. Бо тут питання не для піару, а для безпеки країни. Але ми усвідомлюємо, що ці діти попали під мобілізацію через недосконалість законодавства", — визнав спікер.

Руслан Стефанчук додав, з військовим керівництвом були домовленості, що цю мобілізовану вікову категорію не будуть закріплювати за бойовими розпорядженнями на складних ділянках фронту. Також голова ВРУ дав обіцянку, що парламент буде працювати над розв'язанням цього питання. 

Раніше український військовий Євгеній Оропай з позивним "Скіф" пояснив, що потрібно для демобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, які підстави для звільнення з лав ЗСУ діють 2024 року. 

Також ми інформували, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня 2024 року.

Міноборони ЗСУ вік військові демобілізація

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