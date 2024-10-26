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Експерти пояснили, як може змінитися мобілізація зовсім скоро

26 жовтня 2024 23:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як зміниться мобілізація в Україні найближчим часом — відповідь експертів
Співробітник ТЦК виписує повістку чоловікові. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військові експерти Владислав Селезньов та Петро Черник пояснили, як може змінитися мобілізація найближчим часом. Вони вважають, що діяльність територіальних центрів комплектування швидше за все активізується.

Про це військові експерти сказали в коментарі для ТСН.ua у суботу, 26 жовтня.

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Як зміниться мобілізація в Україні

"За словами одного з нардепів, кількість громадян, які підпадають під мобілізацію, за останній місяць скоротилася. Було названо дві цифри у порівнянні з минулими місяцями. Тобто відбувається зменшення кількості мобілізованих, і це призводить до активізації діяльності ТЦК. Які, як відомо, проводять разом з представниками Нацполіції заходи оповіщення, перевірки документів. До яких заходів будуть вдаватись ще — думаю, що цей процес бути тривати приблизно на цьому рівні", — зазначає Селезньов.

Він вважає, що надто велике збільшення об’ємів мобілізації може вплинути на те, що навчальні центри можуть не впоратися з розміщенням призовників.

Представники ТЦК заходять до приватного житла

 У соцмережах користувачі з різних регіонів часто запитують, чи можуть представники ТЦК заходити до приватного житла без згоди власника для проведення оповіщення.

"Українським законодавством визначено, за яких умов, зокрема представники правоохоронних органів, мають право заходити до приватного житла. Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде. Буде працювати та ж сама схема: блокпопости, перевірка документів, раптові перевірки будь-де. Відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення. Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що якийсь безлад буде відбуватись в цьому питанні", — зазначив Селезньов.

Він наголосив, що приблизна кількість мобілізаційного потенціалу нашої країни відповідно до відкритих джерел — близько 5 мільйонів громадян. 

"Ми маємо розуміти, що призвати пів мільйона громадян, кожного десятого, застосовуючи заходи оповіщення, реально, але місткість наших навчальних центрів не дозволяє пропускати таку кількість мобілізованих. Тобто їх немає де фізично розміщувати та готувати. По-друге: а чи є для такої кількості мобілізованих техніка, озброєння, уніформа? Звісно, що ні. Але певна динаміка, можливо, матиме місце", — каже військовий експерт.

Зниження мобілізаційного віку

Черник висловився щодо можливих нових кроків держави в питанні мобілізації. Він вважає, що мобілізаційний вік треба знижувати до 23 років.

"Проблема болюча. Мобілізація мусить бути, і варіантів немає. Це перше. Друге: жодна велика світова війна не обійшлась без мобілізації. Жодна. Підкреслюю. Особливо ХХ століття. Наприклад, американці жорстко мобілізовували своє населення для війни у В’єтнамі. Момент другий: ніхто, крім нас війни не виграє. Війна зжирає людські життя. Де їх брати, як окрім мобілізації? Я палкий прихильник якнайширшої мобілізації. Вважаю, що мобілізаційний вік треба знижувати до 23 років. Чому я так твердо стою на своїй позиції — якщо ми цю війну програємо, то нам влаштують геноцид. От і все. Вибору немає", — додав він.

Нагадаємо, в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Після 15 листопада компанії можуть втратити можливість бронювати своїх працівників, а процедура може зазнати змін. 

Також студенти українських вишів мають право на відстрочку. Однак деякі з них можуть бути мобілізовані.

Україна ТЦК та СП мобілізація українці війна

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