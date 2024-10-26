Студенти і мобілізація - відстрочка для студентів - кого із студентів мобілізують

Українські студенти. Фото: lnu.edu.ua

Студенти українських вишів мають право на відстрочку. Але ті, хто навчаються на вечірньому, заочному відділенні чи здобувають другу вищу освіту, відстрочки від мобілізації не мають — тож їх можуть мобілізувати.

Про це йдеться у Законі України №10449.

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З яких відділень студентів можуть мобілізувати

Студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Для цього вони мають відповідати кільком ключовим правилам — зокрема, навчатися на денному чи дуальному (змішаному) відділенні.

Тож на тих студентів, які проходять навчання на вечірньому чи заочному відділенні, відстрочка не розповсюджується — і їх можуть мобілізувати до Збройних сил України.

Відмова проходити військову підготовку

Крім того, другим правилом є необхідність дотримання принципу послідовності здобуття освіти. Це означає, що кожен наступний освітній рівень має бути вищим за попередній.

Це ж, у свою чергу, значить, що тих студентів, які здобувають другу вищу освіту — теж можуть мобілізувати.

Також мобілізації підлягають ті студенти, які відмовилися від проходження загальної військової підготовки у рамках навчання у виші — за що і були відраховані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ потрібен студентам, щоб їх не мобілізувати.

Також ми повідомляли про можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента.