Как изменится мобилизация в Украине в ближайшее время — ответ экспертов

Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: Reuters

Военные эксперты Владислав Селезнев и Петр Черник объяснили, как может измениться мобилизация в ближайшее время. Они считают, что деятельность территориальных центров комплектования, скорее всего, активизируется.

Об этом военные эксперты сказали в комментарии для ТСН.ua в субботу, 26 октября.

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Как изменится мобилизация в Украине

"По словам одного из нардепов, количество граждан, которые подпадают под мобилизацию, за последний месяц сократилось. Было названо две цифры по сравнению с прошлыми месяцами. То есть происходит уменьшение количества мобилизованных, и это приводит к активизации деятельности ТЦК. Которые, как известно, проводят вместе с представителями Нацполиции мероприятия оповещения, проверки документов. К каким мерам будут прибегать еще — думаю, что этот процесс будет продолжаться примерно на этом уровне", — отмечает Селезнев.

Он считает, что слишком большое увеличение объемов мобилизации может повлиять на то, что учебные центры могут не справиться с размещением призывников.

Представители ТЦК заходят в частное жилье

В соцсетях пользователи из разных регионов часто спрашивают, могут ли представители ТЦК заходить в частное жилье без согласия владельца для уведомления.

"Украинским законодательством определено, при каких условиях, в частности, представители правоохранительных органов имеют право заходить в частное жилье. Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет. Будет работать та же самая схема: блокпосты, проверка документов, внезапные проверки где угодно. Согласно законодательству, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — отметил Селезнев

Он отметил, что приблизительное количество мобилизационного потенциала нашей страны в соответствии с открытыми источниками — это около 5 миллионов граждан.

"Мы должны понимать, что призвать полмиллиона граждан, каждого десятого, применяя меры оповещения, реально, но вместимость наших учебных центров не позволяет пропускать такое количество мобилизованных. То есть их негде физически размещать и готовить. Во-вторых: а есть ли для такого количества мобилизованных техника, вооружение, униформа? Конечно, нет. Но определенная динамика, возможно, будет иметь место", — говорит военный эксперт

Снижение мобилизационного возраста

Черник высказался относительно возможных новых шагов государства в вопросе мобилизации. Он считает, что мобилизационный возраст надо снижать до 23 лет.

"Проблема болезненная. Мобилизация должна быть, и вариантов нет. Это первое. Второе: ни одна большая мировая война не обошлась без мобилизации. Ни одна. Подчеркиваю. Особенно ХХ века. Например, американцы жестко мобилизовали свое население для войны во Вьетнаме. Момент второй: никто, кроме нас, войны не выиграет. Война сжирает человеческие жизни. Где их брать, как кроме мобилизации? Я страстный сторонник широчайшей мобилизации. Считаю, что мобилизационный возраст надо снижать до 23 лет. Почему я так твердо стою на своей позиции — если мы эту войну проиграем, то нам устроят геноцид. Вот и все. Выбора нет", — добавил он.

Напомним, в Украине продолжается аудит критически важных предприятий. После 15 ноября компании могут упустить возможность бронировать своих работников, а процедура может претерпеть изменения.

Также студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Однако некоторые из них могут быть мобилизованы.