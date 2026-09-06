Експатрульного судитимуть за спробу переправити військовозобов'язаних до Білорусі

Затримання переправника і військовозобов'язаних. Фото: ДБР

У Житомирській області судитимуть колишнього працівника патрульної поліції Харківщини. Експравоохоронця підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку до Білорусі. Фігуранта звільнили з лав Національної поліції України та взяли під варту, дозволивши вийти на волю в разі внесення застави. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі.

Про це 26 серпня повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, правоохоронці автомобілем перевозив військовозобов'язаних із Харкова до одного із сіл Рівненської області. Населений пункт, до якого доїжджали чоловіки, розташовувався біля кордону з Білорусю. Надалі втікачі могли б пішки перетнути держрубіж. При собі вони мали все необхідне: їжу, каремати, засоби навігації та одяг для маскування.

Фігурант сподівався, що завдяки своєму статусу зможе безперешкодно подолати блокпости, але автівку, у якій перебував він сам і його "клієнти", на Житомирщині зупинили прикордонники.

Яке покарання загрожує експоліцейському

Експатрульного обвинувачують у незаконному переправленні кількох людей через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Максимальним покаранням за таке порушення є до семи років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Вінниччині придатний до служби чоловік проігнорував бойову повістку. Згодом порушник усе ж таки долучився до війська. Попри це, уникнути покарання йому не вдалося.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сарненську окружну прокуратуру писав, що житель Рівненщини намагався вивезти військовозобов'язаного за кордон, оминаючи пункти пропуску. За переправлення ділок мав отримати п'ять тисяч доларів. Його засудили до восьми років позбавлення волі.