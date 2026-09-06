Бывшего сотрудника патрульной службы будут судить за попытку переправить военнообязанных в Беларусь

Задержание переправщика и военнообязанных. Фото: ГБР

В Житомирской области будут судить бывшего сотрудника патрульной полиции Харьковской области. Экс-правоохранителя подозревают в переправке мужчин призывного возраста в Беларусь. Фигуранта уволили из рядов Национальной полиции Украины и поместили под стражу, разрешив выйти на свободу в случае внесения залога. Обвиняемому грозит лишение свободы.

Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, правоохранитель на автомобиле перевозил военнообязанных из Харькова в одно из сел Ровенской области. Населенный пункт, в который добирались мужчины, располагался возле границы с Беларусью. В дальнейшем беглецы могли бы пешком пересечь государственную границу. При себе у них было все необходимое: еда, карематы, средства навигации и одежда для маскировки.

Фигурант надеялся, что благодаря своему статусу сможет беспрепятственно преодолеть блокпосты, но автомобиль, в котором находились он сам и его "клиенты", в Житомирской области остановили пограничники.

Какое наказание грозит бывшему полицейскому

Бывшего патрульного обвиняют в незаконной переправке нескольких человек через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание за такое нарушение составляет до семи лет лишения свободы. Обвинительный акт направили в суд.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что в Винницкой области пригодный к службе мужчина проигнорировал боевую повестку. Впоследствии нарушитель все же присоединился к войску. Несмотря на это, избежать наказания ему не удалось.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сарненскую окружную прокуратуру сообщал, что житель Ровенской области пытался вывезти военнообязанного за границу, минуя пункты пропуска. За переправку дельц должен был получить пять тысяч долларов. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.