На експоліцейського з Прикарпатті наклали штраф у півмільйона за переправлення ухилянтів

Будівля Богородчанського районного суду Івано-Франківської області. Фото: Богородчанський районний суд

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав екс-поліцейського Юрія Шевчука винним та наклав на нього фінансову санкцію у розмірі 510 тисяч гривень. Крім того, в нього конфісковали всю його власність і наклали дворічну заборону на зайняття посад у правоохоронних органах. Він незаконно переправляв людей через держкордон та зберіганні боєприпасів.

Про це йдеться в судовому рішенні Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

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Матеріали справи

За даними судового реєстру, Шевчука призначили помічником чергового відділення поліції № 2 у селищі Богородчани у квітні 2022 року. Він вирішив заробляти переправленням людей за кордон у вересні того ж року, залучивши до схеми свою маму, яка працювала в управлінні соціального захисту населення.

Суд прийняв рішення на підставі доказів, що Шевчук утримувався від обов'язків, що випливають з його посади, та організовував незаконні дії через власні зв'язки. У вересні 2022 року він допоміг військовозобов'язаному нелегально перетнути кордон за плату в 6 тисяч доларів.

Нагадаємо раніше прикордонна варта Польщі видала Україні двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.

Також ми писали про те, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.