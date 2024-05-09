На эксполицейского из Прикарпатья наложили штраф в полмиллиона за переправку ухилянцев

Экс-полицейского из Прикарпатья оштрафовали на полмиллиона за переправку уклонистов
Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал экс-полицейского Юрия Шевчука виновным и наложил на него финансовую санкцию в размере 510 тысяч гривен. Кроме того, у него конфисковали всю его собственность и наложили двухлетний запрет на занятие должностей в правоохранительных органах. Он незаконно переправлял людей через госграницу и хранил боеприпасы.
Об этом идет речь в судебном решении Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.
Материалы дела
По данным судебного реестра, Шевчука назначили помощником дежурного отделения полиции №2 в поселке Богородчаны в апреле 2022 года. Он решил зарабатывать переправкой людей за границу в сентябре того же года, привлекая к схеме свою маму, работавшую в управлении социальной защиты населения.
Суд принял решение на основании доказательств, что Шевчук воздерживался от вытекающих из его должности обязанностей и организовывал незаконные действия через собственные связи. В сентябре 2022 года он помог военнообязанному нелегально пересечь границу за плату в 6 тысяч долларов.
Напомним ранее пограничный караул Польши выдал Украине двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг и нелегально пересекли польскую границу.
Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу с фейковым статусом вдовца.
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