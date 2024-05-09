Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Экс-полицейского из Прикарпатья оштрафовали на полмиллиона за переправку уклонистов arrow

Экс-полицейского из Прикарпатья оштрафовали на полмиллиона за переправку уклонистов

9 мая 2024 10:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На эксполицейского из Прикарпатья наложили штраф в полмиллиона за переправку ухилянцев
Здание Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области. Фото: Богородчанский районный суд
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал экс-полицейского Юрия Шевчука виновным и наложил на него финансовую санкцию в размере 510 тысяч гривен. Кроме того, у него конфисковали всю его собственность и наложили двухлетний запрет на занятие должностей в правоохранительных органах. Он незаконно переправлял людей через госграницу и хранил боеприпасы.

Об этом идет речь в судебном решении Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.

Читайте также:

Материалы дела

По данным судебного реестра, Шевчука назначили помощником дежурного отделения полиции №2 в поселке Богородчаны в апреле 2022 года. Он решил зарабатывать переправкой людей за границу в сентябре того же года, привлекая к схеме свою маму, работавшую в управлении социальной защиты населения.

Суд принял решение на основании доказательств, что Шевчук воздерживался от вытекающих из его должности обязанностей и организовывал незаконные действия через собственные связи. В сентябре 2022 года он помог военнообязанному нелегально пересечь границу за плату в 6 тысяч долларов.

Напомним ранее пограничный караул Польши выдал Украине двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг и нелегально пересекли польскую границу.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу с фейковым статусом вдовца.

суд
полиция
Ивано-Франковская область
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ