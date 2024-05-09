На эксполицейского из Прикарпатья наложили штраф в полмиллиона за переправку ухилянцев

Здание Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области. Фото: Богородчанский районный суд

Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал экс-полицейского Юрия Шевчука виновным и наложил на него финансовую санкцию в размере 510 тысяч гривен. Кроме того, у него конфисковали всю его собственность и наложили двухлетний запрет на занятие должностей в правоохранительных органах. Он незаконно переправлял людей через госграницу и хранил боеприпасы.

Об этом идет речь в судебном решении Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.

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Материалы дела

По данным судебного реестра, Шевчука назначили помощником дежурного отделения полиции №2 в поселке Богородчаны в апреле 2022 года. Он решил зарабатывать переправкой людей за границу в сентябре того же года, привлекая к схеме свою маму, работавшую в управлении социальной защиты населения.

Суд принял решение на основании доказательств, что Шевчук воздерживался от вытекающих из его должности обязанностей и организовывал незаконные действия через собственные связи. В сентябре 2022 года он помог военнообязанному нелегально пересечь границу за плату в 6 тысяч долларов.

Напомним ранее пограничный караул Польши выдал Украине двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг и нелегально пересекли польскую границу.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу с фейковым статусом вдовца.