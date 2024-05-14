Ексрадник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів назвав ухилянтів циганами

Колишній радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Фото: скриншот із інтервʼю Смірнова Ростислава на Youtube

Ексрадник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів прокоментував расистським висловом ухилянтів, які виїхали за кордон, порівнюючи їх із етнічною групою ромів. Чоловік додав, що вони прирікають себе на "безчестя".

Про це Віктор Андрусів сказав в інтервʼю Ростислава Смірнова на Youtube.

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Прирівняв ухилянтів до ромів

Андрусів наголосив на тому, що військовозобов'язані, які втекли за кордон не мають права називатися українцями. Висловлюючи власну думку, він прирівняв ухилянтів до етнічної групи ромів.

"Якщо ти ухилянт, ти свідомо втік, то ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти циган. Ти обрав циганське життя", — зазначив ексрадник.

Ухилянти не мають щастя за кордоном

"Коли хтось починає думати, що ухилянти, які втекли за кордон, такі щасливі. Щасливі в чому? Що вони будуть жити в якихось контейнерах і працювати на "чорних" роботах все життя там, бо мови вони не знають, кваліфікацію їхню не визнають? Це люди, які, рятуючи своє життя, прирікають себе на безчестя", — продовжив свою думку Андрусів.

Нагадаємо, на Харківщині викрили ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Для цього він оформлював для чоловіків призовного віку медичну документацію за 11 тисяч доларів США.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань викрило схему для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Її організував правоохоронець з Буковини.