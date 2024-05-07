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На Черкащині ухилянт відмовився отримувати повістку — що вирішив суд

7 травня 2024 05:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Черкащині ухилянт відмовився отримувати повістку — що вирішив суд
Чоловіки біля військкомату. Фото ілюстративне: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На Черкащині винесли вирок 29-річному жителю Золотоніського району. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації.

Про це в понеділок, 6 травня, повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Черкаської обласної прокуратури

Що відомо про порушення

Фігурант не мав жодних підстав для відстрочки від призову. Чоловіка визнали придатним до військової служби. Попри це під час перебування у приміщенні одного з відділів Золотоніського районного ТЦК та СП обвинувачений категорично відмовився отримувати повістку від уповноваженої особи, хоча його попередили про наслідки невиконання зобов'язання.

У жовтні та листопаді 2023 року порушник не з'явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча його завчасно попередили повісткою, а причини неявки не повідомив.

Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період.

Що вирішив суд

Драбівський районний суд Черкаської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні. Рішенням суду апеляційної інстанції чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації та пояснив це тим, що не йти служити йому порадив брат-військовослужбовець.

Також ми писали про те, що на Хмельниччині винесли вирок чоловіку, який не з'явився до ТЦК, бо напився й погано себе почував через похмілля. Порушника спочатку засудили до трьох років позбавлення волі, але потім змінили це покарання на рік іспитового терміну.

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