Эксраденец министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив назвал ухилянцев цыганами

Бывший советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Фото: скриншот из интервью Смирнова Ростислава на Youtube

Экс-советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив прокомментировал расистским высказыванием уклонистов, уехавших за границу, сравнивая их с этнической группой ромов. Мужчина добавил, что они обрекают себя на "бесчестие".

Об этом Виктор Андрусив сказал в интервью Ростиславу Смирнову на Youtube.

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Приравнял уклонистов к ромам

Андрусив отметил, что военнообязанные, бежавшие за границу не имеют права называться украинцами. Выражая собственное мнение, он приравнял уклонистов к этнической группе ромов.

"Если ты уклонист и ты сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь", — отметил экс-советник МВД.

Уклонисты не имеют счастья за границей

"Когда кто-то начинает думать, что убежавшие за границу уклонисты так счастливы. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах и работать на "черных" работах всю жизнь там, потому что языки они не знают, квалификацию их не признают?" Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", — продолжил свое мнение Андрусив.

Напомним, в Харьковской области разоблачили дельца, который помогал уклонистам уехать за границу. Для этого он оформлял для мужчин призывного возраста медицинскую документацию за 11 тысяч долларов США.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований разоблачило схему для переправки мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал правоохранитель из Буковины.